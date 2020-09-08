Бой за честные выборы начался

№33 (612) от 8 сентября 2020 г.

Наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса и кандидаты с первого дня досрочного голосования ведут наблюдение на участках города Орла. Удивительно, но члены избирательных комиссий, которые работают на постоянной основе, зачастую довольно своеобразно толкуют избирательное законодательство, стражи порядка имеют самое смутное представление о том, в чём этот порядок на избирательных участках должен состоять, а руководители некоторых орловских учреждений и предприятий видят свой гражданский долг в применении административного ресурса на выборах.

Кто имеет право голосовать досрочно?

Статья 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 года позволяет досрочно проголосовать гражданам, которые по уважительной причине не могут прибыть на избирательный участок в день голосования. В этом году день голосования у нас один – 13 сентября. ЦИК расширила возможности граждан проголосовать досрочно из-за пандемии, и 11 и 12 сентября не нужно будет писать заявление о досрочном голосовании с указанием уважительной причины, но в период 2-10 сентября такое заявление требуется. В законе есть перечень уважительных причин. Если избиратель указывает иную причину, то комиссия должна принять решение, является ли она действительно уважительной, и может избирателю отказать в досрочном голосовании. Как понятно каждому человеку, свою уважительную причину может знать только сам избиратель, который пришёл писать об этом заявление и голосовать. Но, как оказалось, многие члены комиссий считают, что осведомлены об уважительных причинах избирателей гораздо лучше, чем сами избиратели.

«Напишите, что едете в командировку»

Подсказывать нехорошо. Так нас учили в школе, но что делать, если человек «тонет», жалко же его. Вот и бросают спасательный круг добрые члены участковых избирательных комиссий. Первый день наблюдения показал, что на некоторых участках граждане идут голосовать массово. Куда же они все уезжают? Или, может быть, ложатся сотнями в больницу? Или все работают сутками по выходным? Вот и самим гражданам было интересно, почему вдруг они решили проголосовать досрочно. Большинство затруднялись указать уважительную причину.

Под пристальными взглядами наблюдателей и объективами видеокамер членам комиссий было неловко объяснять людям, что следует писать. Но они старались. На записях наблюдателей можно встретить множество вариантов: «Может быть, Вы в отпуск едете?» «А как Ваше здоровье?» «Напишите, что едете в командировку», — зафиксировал корреспондент ИА «Орловские новости» предложение, сделанное явно давно неработающей пожилой гражданке. То есть, вместо того, чтобы объяснить гражданам, что в этот день голосуют только те, кто по уважительной причине не может прийти на участок 13 сентября, члены комиссий предлагали избирателям указать ложную причину, то есть соврать. А это, как учили нас с детства, ещё хуже, чем даже подсказывать.

Примечательно, что уже на второй день избирательные комиссии обзавелись шпаргалками для избирателей с перечнем уважительных причин и заботливо подсовывали их людям, чтобы всё проходило без лишнего шума. Следует заметить, что это абсолютно незаконно.

«Меня начальник прислал. У вас лежит моё заявление»

Возможно, многих людей сбили с толку развешанные повсюду объявления с приглашением на досрочное голосование, они просто не ждали подвоха и растерялись, когда оказалось, что нужно указывать уважительную причину. Их переживания на совести тех, кто давал некорректную информацию о голосовании. Однако многие пришли на участки, как оказалось, вовсе не по своей инициативе.

Очень многие, как пароль, говорили фразу: «Меня начальник прислал». На вопрос, почему они сегодня пришли, отвечали: «На работе сказали». Особенно удивительными были случаи, когда люди говорили членам избирательных комиссий, что их заявления уже находятся в комиссии, потому что его передал… кандидат от «партии власти». Можно предположить, что людей на работе заставляли организованно писать такие заявления, которые передавались этим кандидатом в избирательные комиссии. Некоторые люди, которым прийти «на работе сказали», приносили готовые заявления с собой. На 16 округе, где баллотируется, в частности, господин Строев, просто очереди стояли на избирательные участки. Массовое паломничество также отмечалось на округах, где баллотируются, в том числе, директор ДК «Металлург» Никитина, заведующая детским садиком Антошкина и многих других.

Всё это может свидетельствовать о преступлении, предусмотренном статьёй 141 УК РФ:

Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, общероссийском голосовании, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, члена избирательной комиссии наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Те же деяния:

а) соединённые с подкупом, обманом, принуждением

б) совершённые лицом с использованием своего служебного положения;

в) совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Удивительно, но стражи порядка ничего предосудительного в массовом нашествии избирателей, которым «на работе сказали», не знающих своих уважительных причин для досрочного голосования, не видели. Зато запрещали наблюдателям спрашивать людей об этих самых причинах!

Клеить или не клеить? Тайну хранить или не хранить?

По закону, избиратель, проголосовавший по уважительной причине в период 2-10 сентября, после этого должен сам упаковать бюллетени в непрозрачный конверт, который ему предоставит избирательная комиссия, после чего конверт заклеивается. Денег у города мало, видимо, поэтому были закуплены конверты, в которые не так просто поместить бюллетень: его приходится складывать в три раза, к тому же клей на конвертах низкого качества, а его полоска маловата, и уголки остаются непроклеенными совершенно, что заставляет сомневаться в гарантии их защиты от злоумышленников. При этом галочка, поставленная на месте сгиба, может оказаться впоследствии «незамеченной» КОИБами, которые будут использоваться на многих участках города. Так что и упаковать-то – задачка не из лёгких, а уж позаботиться о сохранности своего голоса – подавно. Наблюдатели и члены комиссий с правом совещательного голоса стали предлагать избирателям и членам комиссий дополнительно проклеивать конверты, что вызвало серьёзное сопротивление руководства комиссий. Этот факт вызывает недоумение, так как невозможность незаметного вскрытия и повторного заклеивания конверта – важнейшее требование закона. Целостность конвертов будет проверена в день голосования, и бюллетени в тех, склейка на которых окажется нарушенной, будут признаны недействительными. Ставилась под угрозу и тайна голосования: на некоторых участках члены комиссий выписывали проголосовавших в отдельный список, что совершенно незаконно, а на одном участке вели «журнал термометрии», в который вносились персональные данные, что также ставило сохранение тайны голосования под угрозу.

Честные агитаторы или подкуп избирателей?

Андрей-800 рублей вопреки слухам таксу в этом году не повысил. Хотя свидетельства очевидцев могут говорить не о пренебрежении фактом инфляции, а о не чистых на руку сотрудниках. Учитывая бонус этого года: приведи друга – получи ещё сто рублей, избиратели охотно делились с каждым встречным рецептом лёгкой наживы: иди в штаб, получи удостоверение и триста рублей, проголосуй и получи по возвращении ещё пятьсот рублей. Помнится, такая тактика позволила кандидату выйти сухим из воды в 2015 году. Он и сейчас, не стесняясь, говорит на камеру о «честных агитаторах». Но свидетельства очевидцев показывают, что, скорее всего, граждане получали деньги не за агитационную работу, а просто за факт голосования, что уже является нарушением закона. Если правоохранительные органы снова окажутся на стороне толстосума, то это подтвердит отвратительный прецедент: подкупать избирателей можно, но со спецсчёта, и подсунув им для подписи непонятную бумагу. О каких честных выборах вообще можно говорить в такой ситуации? На ступеньках избирательного штаба богатея стоит очередь нищих стариков и матерей, которым думать о честных выборах не позволяет трудная жизненная ситуация. Какую власть мы будем иметь при таком подходе? Очевидно, которую заслужили…

Битва за честные выборы продолжается. Тем избирателям, для которых эти слова имеют значение, которые понимают, что на каждых выборах они определяют свою жизнь, своё будущее и будущее своих детей, надо непременно приходить голосовать 13 сентября!

Поздравляем призёра конкурса «Поймай жулика – получи приз!»

Движение «Родной Орёл» и редакция газеты «Орловская среда» рады сообщить, что один из призов за фиксацию нарушений избирательного законодательства уже получен! Мы поздравляем призёра, но сохраняем его имя в тайне, как и обещали!

Главный приз – 100 000 рублей всё ещё ждёт своего счастливого обладателя, так же, как и последующие призы. Напоминаем, что общий призовой фонд составляет 500 000 рублей.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо прислать в редакцию газеты «Орловская среда» фотографии или видеоматериалы с фиксацией нарушения избирательного законодательства.

Мы за честные выборы!