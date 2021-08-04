4 августа 2021



Более 1,9 млн рублей потратят в Орле на закупку оборудования для проведения скрининга новорожденных

Из областного бюджета выделят серьезную сумму на закупку оборудования для проведения неонатального скрининга новорожденных. Новое оборудование будет закуплено на смену устаревшему. Неонатальный скрининг – это обследование новорожденного на пять наиболее распространенных наследственных заболеваний. Все они представляют серьезную угрозу для здоровья детей, поэтому ранняя диагностика и своевременно назначенное лечение позволяют каждой семье заболевшего малыша гораздо легче справиться с недугом.

Основная цель неонатального скрининга — не дать развиться клиническим проявлениям заболевания, не допустить ранней инвалидности детей с диагностированными наследственными заболеваниями.

 

Итоги фотоконкурса для пенсионеров подвели в Орле
В орловском центре «Ракурс» наградят лауреатов фотоконкурса. Выставка «Я люблю эту землю» работает д...
ИФНС России по г. Орлу информирует
Опубликовано 04 Авг 2021 в 17:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"