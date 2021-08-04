Более 1,9 млн рублей потратят в Орле на закупку оборудования для проведения скрининга новорожденных

Из областного бюджета выделят серьезную сумму на закупку оборудования для проведения неонатального скрининга новорожденных. Новое оборудование будет закуплено на смену устаревшему. Неонатальный скрининг – это обследование новорожденного на пять наиболее распространенных наследственных заболеваний. Все они представляют серьезную угрозу для здоровья детей, поэтому ранняя диагностика и своевременно назначенное лечение позволяют каждой семье заболевшего малыша гораздо легче справиться с недугом.

Основная цель неонатального скрининга — не дать развиться клиническим проявлениям заболевания, не допустить ранней инвалидности детей с диагностированными наследственными заболеваниями.