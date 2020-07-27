Более 1000 заявлений на профилактику COVID-19 направлено налоговикам

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, могут получить единоразовую субсидию для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике COVID-19.

Субсидии будут предоставлены организациям, деятельность которых связана с тесным и длительным контактом персонала и посетителей (клиентов). В частности, субсидию могут получить социально ориентированные некоммерческие организации в сфере дополнительного образования или оказывающие социальные услуги населению, а также представители малого и среднего бизнеса, работающие по основному ОКВЭД :

• в физкультурно-оздоровительной сфере (93, 96.04, 86.90.4 ОКВЭД);

• гостиничном бизнесе (55 ОКВЭД);

• сфере общественного питания (56 ОКВЭД);

• в сфере предоставления бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты — 95, 96.01, 96.02 ОКВЭД);

• дополнительного образования (85.41, 88.91 ОКВЭД).

Размер субсидии составляет 15 тыс рублей плюс по 6,5 тыс рублей на каждого работника в мае 2020 года. Для ИП без наемных работников размер субсидии составит 15 тыс рублей.

Электронную форму заявления на получение субсидии можно представить по ТКС или через личные кабинеты налогоплательщика ЮЛ или ИП; на бумажном носителе — по почте или через специальный бокс в инспекции в период с 15 июля по 15 августа 2020 года (включительно).

Убедиться в праве на получение субсидии, чтобы затем направить заявление в инспекцию по месту нахождения юрлица или месту жительства ИП любым из вышеперечисленных способов, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России.

На сегодняшний день заявления на получение субсидии представили более 1000 налогоплательщиков Орловской области. При этом 80% из них направленны в электронном формате, информирует пресс-служба УФНС России по Орловской области.