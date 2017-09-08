Более 12,8 миллиарда рублей налогов собрано в Орле

ИФНС России по г. Орлу за 10 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет мобилизовано 12 миллиардов 878 миллионов рублей налоговых поступлений, что на 1,2 млрд. рублей или на 11% выше уровня прошлого года.

Как сообщает ИФНС по г. Орлу, наблюдается положительная динамика поступления налогов и сборов к уровню соответствующего периода прошлого года во все уровни бюджетов. Так за отчетный период в федеральный бюджет поступило 4054,7 млн. руб. или 132,3% к уровню прошлого года. Дополнительно поступило 991 млн. руб. В территориальный бюджет поступило 8823,4 млн. руб.

Основная часть доходов консолидированного бюджета за 10 месяцев 2017 года традиционно сформировалась за счет поступлений по следующей группе налогов: налог на доходы физических лиц –4075,6 млн. руб. (31,6 %), НДС – 3631,5 млн. руб. (28,2%), налог на прибыль- 2567,8 млн. руб. (19,9%).