28 декабря 2018



Более 1200 орловцев подали документы на недвижимость по экстерриториальному принципу

Жители Орловской области имеют возможность подать заявление с необходимым пакетом документов на государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию права недвижимости, используя экстерриториальный принцип. Пункты приёма заявителей расположены в подразделениях Кадастровой палаты по Орловской области в Орле, Ливнах и Мценске.

Экстерриториальный принцип подачи документов предполагает подачу документов по любым объектам недвижимого имущества в пределах Российской Федерации. Например, если владелец квартиры проживает в Орловской области, то здесь же он может оформить права на квартиру, находящуюся во Владивостоке, доставшуюся по наследству.

С начала 2018 года было подано свыше 1200 заявлений по экстерриториальному принципу. Из них большая часть связана с государственной регистрацией права – 75,4%, меньше заявлений по кадастровому учёту (16,3%) и совместной процедуре постановки на учёт и регистрации права (8,3%). Каждый месяц примерно 100 жителей региона подают документы, используя экстерриториальный принцип. Данный принцип способствует повышению уровня качества и доступности государственных услуг в сфере недвижимости, — отметили в пресс-службе кадастровой палаты.

 

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Опубликовано 28 Дек 2018 в 12:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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