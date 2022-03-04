4 марта 2022



Более 15 500 орловцев оформили «Пушкинскую карту»

С момента запуска в рамках нацпроекта «Культура», то есть с 1 сентября 2021 года, карту оформили более 15,5 тысяч жителей Орловщины. Напомним, «Пушкинская карта» предназначается для молодых людей от 14 до 22 лет, зарегистрированных в приложении «Госуслуги.Культура». Её выпуск совершенно бесплатен, но на счету автоматически появляется 5 тыс. рублей.
Деньги можно потратить на культурное просвещение. Из 5 тыс. рублей на поход в кинотеатр на отечественные фильмы можно потратить 2 тыс. рублей. Остальное — на билеты в театр, музеи, филармонии. Всего доступно более 3 тыс. мероприятий, они доступны на сайте: https://www.culture.ru/afisha/orlovskaya-oblast-orel

 

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Опубликовано 04 Мар 2022 в 13:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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