Более 15 500 орловцев оформили «Пушкинскую карту»

С момента запуска в рамках нацпроекта «Культура», то есть с 1 сентября 2021 года, карту оформили более 15,5 тысяч жителей Орловщины. Напомним, «Пушкинская карта» предназначается для молодых людей от 14 до 22 лет, зарегистрированных в приложении «Госуслуги.Культура». Её выпуск совершенно бесплатен, но на счету автоматически появляется 5 тыс. рублей.

Деньги можно потратить на культурное просвещение. Из 5 тыс. рублей на поход в кинотеатр на отечественные фильмы можно потратить 2 тыс. рублей. Остальное — на билеты в театр, музеи, филармонии. Всего доступно более 3 тыс. мероприятий, они доступны на сайте: https://www.culture.ru/afisha/orlovskaya-oblast-orel