Более 15 тысяч орловцев получили электронные трудовые книжки

По данным на 1 августа, в Орловской области цифровой формат трудовой есть у 15 411 человек. В отличие от обладателей привычного бумажного способа ведения трудовой, у владельцев ЭТК есть возможность быстро получить электронный вариант выписки своей трудовой деятельности. Документ по юридической значимости равноценен бумажному варианту трудовой книжки, так как заверен электронно-цифровой подписью Пенсионного фонда. Его удобно скачать, сохранить на флешку, отправить по электронной почте.

Важно, что информацию из электронной трудовой книжки можно также получить и в бумажном виде. Для этого необходимо написать заявление своему работодателю, либо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ.