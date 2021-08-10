10 августа 2021



Более 15 тысяч орловцев получили электронные трудовые книжки

По данным на 1 августа, в Орловской области цифровой формат трудовой есть у 15 411 человек. В отличие от обладателей привычного бумажного способа ведения трудовой, у владельцев ЭТК есть возможность быстро получить электронный вариант выписки своей трудовой деятельности. Документ по юридической значимости равноценен бумажному варианту трудовой книжки, так как заверен электронно-цифровой подписью Пенсионного фонда. Его удобно скачать, сохранить на флешку, отправить по электронной почте.

Важно, что информацию из электронной трудовой книжки можно также получить и в бумажном виде. Для этого необходимо написать заявление своему работодателю, либо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ.

 

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Опубликовано 10 Авг 2021 в 16:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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