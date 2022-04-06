6 апреля 2022



Более 20 тысяч орловцев приобрели «Пушкинские карты»

Номинал «Пушкинской карты» в этом году возрос с 3 тысяч рублей до 5 тысяч. В Орловской области 15 организаций являются участниками программы «Пушкинская карта». В нашем регионе по карте можно посетить культурные мероприятия в музеях, театрах, Орловской государственной филармонии, Орловском государственном институте культуры, а также кинотеатры, в которых можно посмотреть отечественные киносеансы.

Напомним, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет по специальной карте, на которую государство переводит деньги, приобретают билеты в учреждения культуры. Это более 3 тыс. театров, музеев, концертных площадок по всей стране.

Обладатели подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг могут оформить именную электронную «Пушкинскую карту» через мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Также карту можно заказать в отделениях Почта Банка.

Ориентиром для зрителей служит специальный значок на афише. На входе нужно быть готовым предъявить документы, подтверждающие личность.

Если зритель не сможет прийти на выбранное им культурное мероприятие, он вправе сделать соответствующий запрос и ему вернут деньги на карту, — рассказали в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 06 Апр 2022 в 15:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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