Более 200 «брошенных» домов обрели управляющие компании

В начале 2018 года в Орле было зарегистрировано 212 домов, оставшихся без управления. Благодаря усиленной работе управления городского хозяйства и транспорта, сегодня их осталось 19. Сити-менеджер Александр Муромский подчеркнул, что и эти 19 домов нельзя оставлять без внимания, особенно в преддверии отопительного периода. Сейчас вновь избранные УК развешивают на подъездах домов объявления о том, что они приступили к управлению. Кроме того, у всех жильцов имеются договоры на обслуживание.

Александр Муромский поручил провести совещание с УК и поставить им задачу — встретиться с жильцами вверенных им многоквартирных домов, оставить контактные номера и объяснить, какие именно работы и в каком объеме входят в содержание дома.

Глава администрации Орла отметил, что ни одна встреча с жителями не обходится без вопросов в сфере ЖКХ, много нареканий вызывает содержание придомовых территорий и подвальных помещений. Он дал поручение Николаю Ванифатову собрать замечания, которые поступают в администрацию города в рамках личных приемов и в отдел по работе с обращениями граждан, проанализировать, а затем на примере этих негативных отзывов скорректировать работу УК, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.