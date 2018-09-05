5 сентября 2018



Более 200 «брошенных» домов обрели управляющие компании

В начале 2018 года в Орле было зарегистрировано 212 домов, оставшихся без управления. Благодаря усиленной работе управления городского хозяйства и транспорта, сегодня их осталось 19. Сити-менеджер Александр Муромский подчеркнул, что и эти 19 домов нельзя оставлять без внимания, особенно в преддверии отопительного периода. Сейчас вновь избранные УК развешивают на подъездах домов объявления о том, что они приступили к управлению. Кроме того, у всех жильцов имеются договоры на обслуживание.

Александр Муромский поручил провести совещание с УК и поставить им задачу — встретиться с жильцами вверенных им многоквартирных домов, оставить контактные номера и объяснить, какие именно работы и в каком объеме входят в содержание дома.

Глава администрации Орла отметил, что ни одна встреча с жителями не обходится без вопросов в сфере ЖКХ, много нареканий вызывает содержание придомовых территорий и подвальных помещений. Он дал поручение Николаю Ванифатову собрать замечания, которые поступают в администрацию города в рамках личных приемов и в отдел по работе с обращениями граждан, проанализировать, а затем на примере этих негативных отзывов скорректировать работу УК, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 05 Сен 2018 в 16:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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