Более 200 студентов-медиков привлекли в Орле для борьбы с коронавирусом

Студенты медицинского института ОГУ работают в Областной клинической больнице, НКМЦ, больнице Семашко и других медучреждениях. Как рассказала Виктория Пикалова — студентка шестого курса специальности «Лечебное дело»: «В основном, помогаем младшему и среднему медперсоналу. Нам выдаются все средства защиты: маски, перчатки, костюмы. После каждого контакта с пациентом обязательно обработка рук раствором антисептика».

Анастасия Ртищева, Алина Юдина, Анна Ашихмина, Алина Дрожина, Анастасия Ершова работают медсестрами в инфекционном отделении городской больницы им. С.П. Боткина – в эпицентре борьбы коронавирусом. Студентки раздают таблетки, измеряют температуру, артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом, делают внутривенные и внутримышечные уколы, ставят капельницы. Несколько студенток работают в палате интенсивной терапии в реанимационном блоке с тяжелыми больными, подключенными к аппаратам ИВЛ.

«Тяжелая работа, но они с ней справляются. А работа в защитной одежде тяжелее вдвойне. Но девочки постоянно меняются друг с другом, в смене у нас задействовано несколько медсестер», — рассказала врач-инфекционист больницы имени Боткина Светлана Архипина.

Студенты отмечают, что работа с больными коронавирусом – это не только их собственное желание, но и профессиональный долг.

«Мы уже давно определились со своей профессией, много раз проходили практику, поэтому находиться среди больных мне не тяжело. Пациент с любой патологией остается пациентом, которого необходимо лечить», — рассказала Виктория Пикалова.