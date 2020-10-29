Более 2000 орловских семей оплатили обучение своих детей за счет материнского капитала

За время действия программы материнского капитала в Орловской области более 2000 семей направили средства материнского (семейного) капитала на обучение детей, сообщает региональное Отделение ПФР.

Отделения Пенсионного фонда России заключают соглашения об информационном взаимодействии с учебными заведениями, чтобы родители могли быстро, без посещения ПФР направить материнский капитал на обучение детей.

Раньше необходимо было представить в ПФР заверенную копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебной организации. Теперь, если между Отделением Пенсионного фонда и учебной организацией заключено соглашение, родителям достаточно подать заявление о распоряжении через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или личный кабинет на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru).