Более 22 тысяч жителей Орловской области привились от COVID-19

Как сообщает официальный Портал Орловской области со ссылкой на заместителя руководителя департамента здравоохранения Владимира Николаева, первую дозу вакцины от коронавируса получили 34160 человек, полностью провакцинированы 22050 человек.

На сегодняшний день в области развернуто 35 стационарных пунктов вакцинации в 28 медицинских организациях. Действуют три мобильных прививочных пункта в городах Орле и Мценск и в Орловском районе, работает 31 мобильная бригада.

Под наблюдением в амбулаторно-поликлинических учреждениях находятся 785 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 215 человек – с сомнительными ПЦР-анализами, 67 человек – носители коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день медикаментами обеспечены 11167 человек. Текущее состояние коечного фонда — 1331 место. Из них 1064 коек занято, свободный коечный фонд – 20%.