26 марта 2021



Более 22 тысяч жителей Орловской области привились от COVID-19

Как сообщает официальный Портал Орловской области со ссылкой на заместителя руководителя департамента здравоохранения Владимира Николаева, первую дозу вакцины от коронавируса получили 34160 человек, полностью провакцинированы 22050 человек.

На сегодняшний день в области развернуто 35 стационарных пунктов вакцинации в 28 медицинских организациях. Действуют три мобильных прививочных пункта в городах Орле и Мценск и в Орловском районе, работает 31 мобильная бригада.

Под наблюдением в амбулаторно-поликлинических учреждениях находятся 785 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 215 человек – с сомнительными ПЦР-анализами, 67 человек – носители коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день медикаментами обеспечены 11167 человек. Текущее состояние коечного фонда — 1331 место. Из них 1064 коек занято, свободный коечный фонд – 20%.

 

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Опубликовано 26 Мар 2021 в 12:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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