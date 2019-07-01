Более 24 тысяч орловчан ограничены в праве выезда за пределы РФ

Судебные приставы ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации более 24 тысяч орловчан, имеющих непогашенные задолженности.

Восстановить ограниченные права можно только после погашения задолженности в полном объеме.

УФССП России по Орловской области рекомендует гражданам заблаговременно проверить себя на наличие задолженности. На сегодняшний день самый доступный способ получить данную информацию, а также оплатить долги в онлайн режиме – это информационный сервис «Банк данных исполнительных производств» (http://r57.fssprus.ru/iss/ip).