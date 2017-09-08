Более 3,5 тысячи орловчан приняли участие в крещенских купаниях

По подсчетам спасателей, уже к 8 утра 19 января участие в крещенских купаниях приняли более 3,5 тысячи орловчан. Происшествий на льду зарегистрировано не было.

С 18.00 18 января в Орле возле оборудованной купели на Оке около спасательной станции были подготовлены раздевалки, за безопасностью отвечали спасатели-водолазы областной поисково-спасательной службы, инспекторы ГИМС, усиленные патрули полиции, медики, их дежурство продлилось до вечера 19 января.

Организацией движения у мест крещенский купаний занимались сотрудники регионального УГИБДД.