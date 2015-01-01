Более 500 орловчан получат единовременную выплату к 9 мая

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Орловской области выплату получат более 500 человек.

ПФР уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. получат по 10 000 рублей в течение мая – июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами.

Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не нужно, информирует Отделение ПФР по Орловской области.

 

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Опубликовано 07 мая 2018 в 17:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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