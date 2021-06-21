21 июня 2021



Более 500 орловчан сделали прививку от коронавируса в мобильных пунктах

Больше 500 человек воспользовались услугами мобильных пунктов вакцинации, которые в минувшие выходные работали во всех районах Орла.

Как сообщает администрация города Орла, в субботу фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) работали с 9.00 до 16.00 в Советском и Заводском районах. Всего в этот день от коронавируса привились 294 человека.

В воскресенье мобильные пункты вакцинации работали в Северном и Железнодорожном районах Орла. Первый компонент вакцины в этот день получили 223 человека.

На выбор предоставлялось две вакцины: «ЭпиВакКорона» и «Спутник V».

 

В Орловской области в Оку запустили стерлядь
Битва за брусчатку: орловские власти услышали мнение горожан
Орёл прогремел на всю страну с «маршруткой из ада»
Опубликовано 21 Июн 2021 в 15:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"