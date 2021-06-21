Более 500 орловчан сделали прививку от коронавируса в мобильных пунктах

Больше 500 человек воспользовались услугами мобильных пунктов вакцинации, которые в минувшие выходные работали во всех районах Орла.

Как сообщает администрация города Орла, в субботу фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) работали с 9.00 до 16.00 в Советском и Заводском районах. Всего в этот день от коронавируса привились 294 человека.

В воскресенье мобильные пункты вакцинации работали в Северном и Железнодорожном районах Орла. Первый компонент вакцины в этот день получили 223 человека.

На выбор предоставлялось две вакцины: «ЭпиВакКорона» и «Спутник V».