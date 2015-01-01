Более 560 жителей Орла задекларировали свои доходы в дни открытых дверей

В рамках дней открытых дверей, прошедших 14 и 15 апреля, специалисты налоговых органов подробно рассказали гражданам о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, предоставили информацию о наличии либо отсутствии задолженности по НДФЛ, а также на месте помогали заполнить и подать налоговую декларацию при наличии необходимых сведений и документов. Такой возможностью воспользовались 560 жителей города Орла.

Кроме того, 91 налогоплательщик подключился к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет возможность получать актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, а также получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. Через данный сервис можно также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специальных подсказок, при этом нет необходимости вносить часть сведений – они переносятся в декларацию автоматически.

Налоговая инспекция по городу Орлу напоминает, что последний день представления налоговой декларации в отношении доходов, полученных в 2016 году – 2 мая 2017 года.