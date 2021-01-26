Более 6 100 орловцев работают как самозанятые

На сегодняшний день в Орловской области в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) зарегистрированы более 6 100 граждан. В пресс-службе ФНС напомнили, что специальный режим для самозанятых на Орловщине был введен с 1 июля 2020 года. Однако некоторые орловцы приобрели статус плательщиков налога профессиональный доход и до этой даты, в случае если вели свою деятельность в регионах, присоединившихся к эксперименту ранее.

Стать самозанятыми могут физические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые реализуют собственные товары (работы, услуги, имущественные права), получают доход от личной профессиональной деятельности в размере не более 2,4 млн рублей в год и при этом не имеют наемных работников по трудовому договору.

НПД не подразумевает никакой налоговой отчетности. Ставка налога – 4 или 6% – в зависимости от того, кому реализуются товары (работы, услуги): физическим лицам либо индивидуальным предпринимателям и организациям.

Для регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход не требуется посещать налоговую инспекцию. Достаточно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог» или вэб-кабинетом «Мой налог» на сайте ФНС России, либо обратиться в кредитную организацию или банк, осуществляющие соответствующее информационное взаимодействие с налоговой службой.