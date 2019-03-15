15 марта 2019



Более 86 тысяч орловцев общаются с налоговиками онлайн

В налоговой инспекции по Орлу подключено к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» более 86 тысяч человек. Интернет-сервис позволяет налогоплательщику не выходя из дома: подать декларацию 3-НДФЛ, получать актуальную информацию об объектах имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, оплачивать налоги, выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компьютер в виде файла, подписанную электронной подписью налогового органа и т.д.

Для удобства граждан, ФНС России разработала мобильную версию сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Приложение доступно пользователям смартфонов на платформах Андроид и IOS. Найти его можно в App Store GooglePlay по названию «Налоги ФЛ». Войти в сервис можно с помощью как пароля, получаемого при создании личного кабинета, так и подтвержденного пароля от сайта «Госуслуг». Получить пароль от своего личного кабинета, можно в любом налоговом органе, — отметили в пресс-службе ФНС.

 

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Опубликовано 15 Мар 2019 в 16:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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