Более 90% орловских учителей и воспитателей привились от коронавируса

К сегодняшнему дню 90,3% сотрудников городских дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования привились от коронавируса. Такая ситуация должна снизить вероятность развития заболевания среди детей и подростков. По постановлению главного государственного санитарного врача Орловской области, сегодня – последний день, когда отдельные категории работников должны принять как минимум первый компонент вакцины от коронавируса.

В детских садах распоряжение о прививке выполнили 93,8% работников, в школах – 87,25%, в учреждениях допобразования – 83,9%. Всего в образовательных учреждениях вакцинации подлежали 6 966 человек. Это общая численность сотрудников, за исключением имеющих медицинские противопоказания. На сегодняшний день 6 295 человек привиты, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.