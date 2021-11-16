16 ноября 2021



Более 90% орловских учителей и воспитателей привились от коронавируса

К сегодняшнему дню 90,3% сотрудников городских дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования привились от коронавируса. Такая ситуация должна снизить вероятность развития заболевания среди детей и подростков. По постановлению главного государственного санитарного врача Орловской области, сегодня – последний день, когда отдельные категории работников должны принять как минимум первый компонент вакцины от коронавируса.

В детских садах распоряжение о прививке выполнили 93,8% работников, в школах – 87,25%, в учреждениях допобразования – 83,9%. Всего в образовательных учреждениях вакцинации подлежали 6 966 человек. Это общая численность сотрудников, за исключением имеющих медицинские противопоказания. На сегодняшний день 6 295 человек привиты, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 16 Ноя 2021 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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