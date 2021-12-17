Более полутора тысяч жителей Орловщины воспользовались финансовым «Маркетплейсом»

В сентябре в Орловской области в полную силу заработал финансовый «Маркетплейс», запущенный по инициативе Банка России. К началу декабря его услугами хотя бы один раз воспользовались 1 689 жителей региона. Сервис позволяет в одном окне увидеть продукты разных финансовых организаций со всей России, сравнить их, выбрать наиболее подходящий и приобрести его. Сделать это можно вне зависимости от местонахождения человека: клиент может фактически находиться в Орле, а финансовая организация, например, во Владивостоке. Необходим лишь доступ в интернет.

Финансовый «Маркетплейс» — это онлайн-платформа, на которой пользователи могут заключать договоры с банками, страховыми компаниями, управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, эмитентами облигаций. Платформа гарантирует, что платежи пройдут безопасно и условия договоров с финансовыми организациями будут выполнены. Все финансовые платформы обязаны состоять в реестре Банка России. Сейчас в нем четыре оператора финансовых платформ: «Финуслуги» Московской биржи, «ВТБ Регистратор», «Инфинитум» и «Сравни.ру».

«Скажем, для открытия вклада на платформе «Финуслуги» достаточно зарегистрироваться на платформе с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Потом потребуется дополнительная идентификация: представитель платформы приедет, чтобы сфотографировать вас и ваш паспорт. После этого можно беспрепятственно сравнивать и приобретать финансовые продукты», – рассказал заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Орел Михаил Казаков.

Все вклады на финансовых платформах застрахованы Агентством по страхованию вкладов в пределах страховой суммы – 1, 4 млн рублей.

Предполагается, что в дальнейшем будут запущены новые продукты и сервисы. Так, планируется масштабирование практики прямых продаж облигаций населению — приоритетным направлением станут государственные и устойчивые облигации. С целью повышения доступности появится возможность биометрической идентификации на финансовых платформах. Кроме того, финансовые платформы со временем начнут предоставлять услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Это зафиксировано в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-24 годы, который опубликовал Банк России