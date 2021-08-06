6 августа 2021



Более полутысячи орловских детей пострадали от клещей

К 6 августа в медицинские организации за помощью обратилось чуть менее двух тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 556 детей. Количество обратившихся по поводу присасывания клещей на 17,2% оказалось ниже аналогичного периода прошлого года. Зарегистрирован первый случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

В рамках проведения мониторинга инфицированности клещей исследовано 2 227 клещей, в том числе 1 908, снятых с людей и 319 из объектов окружающей среды. Инфицированность клещей возбудителем боррелиоза составила – 17,1% от числа исследованных (за аналогичный период 2020 года – 15,2%), Кроме клещевого боррелиоза для территории области актуальной инфекцией, передаваемой с укусом клещей является гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), находки возбудителя которого при проведении исследований клещей составили 0,85%. Возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) обнаружен в 0,3% исследованных клещей.

Лучшей защитой от присасывания клещей остается использование специальных акарицидных спреев и правильная одежда при выходе на природу. Власти со своей стороны продолжают противоклещевые обработки территорий — от клещей удалось зачистить 339 га. Проведены акарицидные обработки детских загородных лагерей и в черте города лагерей с дневным пребыванием детей — всего на площади 137 га.

 

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Опубликовано 06 Авг 2021 в 15:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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