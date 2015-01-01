Более пятидесяти орловских полицейских сдали двадцать литров крови

В преддверии национального дня донора сотрудники орловской полиции сдали свыше 20 литров крови, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сотрудники УМВД сдали кровь в «Мобильной станции переливания крови», которая расположилась возле стелы сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Среди доноров были те, кто сдает кровь регулярно, а также сотрудники, которые впервые пришли на мобильную станцию переливания крови.