Более пятидесяти орловских полицейских сдали двадцать литров крови

В преддверии национального дня донора сотрудники орловской полиции сдали свыше 20 литров крови, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сотрудники УМВД сдали кровь в «Мобильной станции переливания крови», которая расположилась возле стелы сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Среди доноров были те, кто сдает кровь регулярно, а также сотрудники, которые впервые пришли на мобильную станцию переливания крови.

 

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Опубликовано 20 Апр 2017 в 12:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 8

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