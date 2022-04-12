12 апреля 2022



Более трехсот медиков стали «земскими» докторами и фельдшерами

Федеральная программа «Земский доктор» реализуются на территории Орловской области с 2012 года. За 10 лет участниками программы «Земский доктор» стали 237 врачей-специалистов. В программу «Земский фельдшер», которая реализуется в регионе с 2018 года, вступили 72 фельдшера. Напомним, в конце 2019 года в Орловской области был снят возрастной ценз на компенсационные выплаты для медработников в рамках программ.

Подъемные для фельдшеров в настоящее время составляют 500-750 тыс. рублей, для врачей − от 1 млн до 1,5 млн рублей в зависимости от удаленности от центра места работы медика.
Как напомнили в пресс-службе облправительства, в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медицинские работники (врачи и фельдшеры), прибывшие (переехавшие) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек имеют право на компенсационную выплату.

 

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Опубликовано 12 Апр 2022 в 18:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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