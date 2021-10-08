8 октября 2021



Более тысячи льготных ипотек зарегистрировали орловцы с начала года

Программа льготной ипотеки утверждена правительством РФ для поддержки граждан в период пандемии и продлена до 1 июля 2022 года включительно. С июля 2021 года обновленные условия ипотечной программы стали едины по всей стране, вне зависимости от того, где находится недвижимость: кредит со ставкой до 7% годовых с максимальной суммой в 3 млн. рублей.

“За прошедшие 9 месяцев наибольшее количество «льготных ипотек» зарегистрировано в первом квартале – 424 обращения, во втором – 366. Наименьшее число обращений зафиксировано в третьем квартале – 248, это на 38% меньше аналогичного показателя прошлого года”, — рассказала руководитель орловского управления Росреестра Надежда Кацура.

Всего за весь период действия госпрограмм льготного ипотечного кредитования орловцы зарегистрировали 2 160 ипотек: 1 886 ипотек по сниженной ставке и 274 сельские ипотеки.

 

В Орле борются с последствиями снегопада 
Орел решил развивать буккроссинг
Орловский Клуб виноградарей открывает новый сезон
Опубликовано 08 Окт 2021 в 17:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"