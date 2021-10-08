Более тысячи льготных ипотек зарегистрировали орловцы с начала года

Программа льготной ипотеки утверждена правительством РФ для поддержки граждан в период пандемии и продлена до 1 июля 2022 года включительно. С июля 2021 года обновленные условия ипотечной программы стали едины по всей стране, вне зависимости от того, где находится недвижимость: кредит со ставкой до 7% годовых с максимальной суммой в 3 млн. рублей.

“За прошедшие 9 месяцев наибольшее количество «льготных ипотек» зарегистрировано в первом квартале – 424 обращения, во втором – 366. Наименьшее число обращений зафиксировано в третьем квартале – 248, это на 38% меньше аналогичного показателя прошлого года”, — рассказала руководитель орловского управления Росреестра Надежда Кацура.

Всего за весь период действия госпрограмм льготного ипотечного кредитования орловцы зарегистрировали 2 160 ипотек: 1 886 ипотек по сниженной ставке и 274 сельские ипотеки.