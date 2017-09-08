Более тысячи орловцев зарегистрировали недвижимость в других регионах

Кадастровая палата сообщает, что в Орловской области с начала года услугой по регистрации недвижимости, расположенной в других регионах, воспользовались больше 1 000 жителей. Чаще всего орловцы регистрировали в собственность недвижимость, находящуюся в Курске, Туле и Московской области. В нашем регионе чаще всего регистрировали недвижимость жители Брянска и Московской области.

Орловцы могут зарегистрировать право собственности на недвижимость, находящуюся в других регионах, не выезжая из нашей области. Необходимые услуги оказывают офисы приема документов Кадастровой палаты в Орле, Ливнах и Мценске. Такая форма оказания услуги называется «экстерриториальной», напоминает пресс-служба региональной Кадастровой палаты.