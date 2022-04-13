13 апреля 2022



Болховская инсулиновая помпа сможет заменить импортные аналоги

Государство заинтересовано в выходе на рынок инсулиновой помпы «БЭТА» Болховского завода полупроводниковых приборов, — об этом рассказал руководитель облдепартамента промышленности Максим Петров в ходе онлайн-брифинга.

Наша страна, в которой пять миллионов больных диабетом, была вынуждена закупать дорогостоящие помпы за рубежом, потому что долгое время не было отечественных аналогов.
Кроме того, первая отечественная инсулиновая помпа «БЭТА» в сравнении с иностранными конкурентами имеет улучшенные технико-эксплуатационные характеристики.

В 2021 году при поддержке правительства области «БЭТА» включена в реестр Росздравнадзора, было получено регистрационное удостоверение. Следующий этап — лицензирование в Росздравнадзоре, затем — вхождение на рынок.

На заводе есть все необходимое оборудование и комплектующие для производства инсулиновой помпы. Планируется выпуск пробной партии.

 

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Опубликовано 13 Апр 2022 в 17:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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