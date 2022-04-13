Болховская инсулиновая помпа сможет заменить импортные аналоги

Государство заинтересовано в выходе на рынок инсулиновой помпы «БЭТА» Болховского завода полупроводниковых приборов, — об этом рассказал руководитель облдепартамента промышленности Максим Петров в ходе онлайн-брифинга.

Наша страна, в которой пять миллионов больных диабетом, была вынуждена закупать дорогостоящие помпы за рубежом, потому что долгое время не было отечественных аналогов.

Кроме того, первая отечественная инсулиновая помпа «БЭТА» в сравнении с иностранными конкурентами имеет улучшенные технико-эксплуатационные характеристики.

В 2021 году при поддержке правительства области «БЭТА» включена в реестр Росздравнадзора, было получено регистрационное удостоверение. Следующий этап — лицензирование в Росздравнадзоре, затем — вхождение на рынок.

На заводе есть все необходимое оборудование и комплектующие для производства инсулиновой помпы. Планируется выпуск пробной партии.