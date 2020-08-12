Болховский полицейский предстанет перед судом за мошенничество

Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по Болховскому району, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что в июне 2019 года обвиняемый путем обмана, используя свое служебное положение, получил от жительницы Знаменского района, совершившей административное правонарушение в виде повреждения чужого имущества, и ее матери 40 тысяч рублей за якобы непривлечение ее к уголовной ответственности за содеянное правонарушение. Полученными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Преступление было выявлено и расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

UPD (12.08.2020 в 14.32): В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали это сообщение: «Решение о дальнейшем прохождении службы начальника отделения уголовного розыска будет принято после вступления в законную силу приговора суда».