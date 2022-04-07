Болховский завод полупроводниковых приборов выпустит пробную партию инсулиновой помпы «БЭТА»

Первая отечественная инсулиновая помпа для непрерывного подкожного введения инсулина была создана всего за полтора года. В этот инновационный проект разработчик — АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» — вложил около 5 млн рублей собственных средств, сообщает газета «Болховские куранты».

Первая отечественная инсулиновая помпа «БЭТА», в сравнении с зарубежными аналогами, имеет улучшенные технико-эксплуатационные характеристики.

«Она легче, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика. Мы сделали ее универсальной: не только для инсулиновых инъекций, но и для введения любых препаратов, когда требуется точность микродозы, к примеру, в косметологии, — пояснил один из авторов инсулиновой помпы Юрий Дюжий. — По отношению к зарубежным аналогам ее балюс (дозировка инсулина) самый маленький, что позволяет впрыскивать более точную дозу для конкретного человека, в том числе и для детей. Существенно и ценовое преимущество».

В 2021 году «БЭТА» включена в реестр Росздравнадзора, было получено регистрационное удостоверение. Следующий этап — лицензирование в Росздравнадзоре.

На заводе есть все необходимое оборудование и комплектующие для производства инсулиновой помпы. Планируется выпуск пробной партии.