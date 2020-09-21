Болховским коммунальщикам вернули все долги по зарплате

Права 56 бывших работников болховского предприятия ЖКХ восстановлены в полном объеме после обращения в суд прокуратуры Болховского района, выступившей в защиту граждан.

Напомним, уволенным работникам МУП «Благоустройство г. Болхова» не выплатили зарплату за три месяца. Граждане пытались отстоять свои права более года, но мэру города г-ну Скворцову, который стал инициатором закрытия предприятия, не было до них никакого дела. Мэр посоветовал гражданам обращаться в суд, а областная госинспекция труда, оказывается, не смогла отыскать отдельно взятый МУП в маленьком городе Болхове. Однако и после суда долги возвращать никто не спешил. Об этом «Орловская среда» писала в июле текущего года.

— Проходит суд, мы его выигрываем. По решению суда нам обязаны выплатить зарплату. Нам её не выплачивают. Человек пришел к Сковорцову в кабинет, а он сказал, что нам ничего не должен, — рассказывали бывшие работники МУП «Благоустройство г. Болхова».

И тем не менее ситуация изменилась. На днях региональное управление федеральной службы судебных приставов сообщило, что задолженность в 964 тысячи рублей перед бывшими работниками предприятия жилищно-коммунального хозяйства полностью погашена.

Судебный пристав-исполнитель принял комплекс мер принудительного исполнения в виде ареста счетов, дебиторской задолженности, компьютерной техники, транспортных средств, оборудования, недвижимости, принадлежащих предприятию-должнику. В результате часть задолженности была списана со счетов организации-должника, оставшаяся сумма долга была погашена после реализации арестованного имущества.