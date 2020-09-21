21 сентября 2020



Болховским коммунальщикам вернули все долги по зарплате

Права 56 бывших работников болховского предприятия ЖКХ восстановлены в полном объеме после обращения в суд прокуратуры Болховского района, выступившей в защиту граждан.
Напомним, уволенным работникам МУП «Благоустройство г. Болхова» не выплатили зарплату за три месяца. Граждане пытались отстоять свои права более года, но мэру города г-ну Скворцову, который стал инициатором закрытия предприятия, не было до них никакого дела. Мэр посоветовал гражданам обращаться в суд, а областная госинспекция труда, оказывается, не смогла отыскать отдельно взятый МУП в маленьком городе Болхове. Однако и после суда долги возвращать никто не спешил. Об этом «Орловская среда» писала в июле текущего года.

—  Проходит суд, мы его выигрываем. По решению суда нам обязаны выплатить зарплату. Нам её не выплачивают. Человек пришел к Сковорцову в кабинет, а он сказал, что нам ничего не должен, — рассказывали бывшие работники МУП «Благоустройство г. Болхова».

И тем не менее ситуация изменилась. На днях региональное управление федеральной службы судебных приставов сообщило, что задолженность в 964 тысячи рублей перед бывшими работниками предприятия жилищно-коммунального хозяйства полностью погашена.
Судебный пристав-исполнитель принял комплекс мер принудительного исполнения в виде ареста счетов, дебиторской задолженности, компьютерной техники, транспортных средств, оборудования, недвижимости, принадлежащих предприятию-должнику. В результате часть задолженности была списана со счетов организации-должника, оставшаяся сумма долга была погашена после реализации арестованного имущества.

 

Орловская область не отчиталась о тратах на освещение деятельности чиновников в СМИ
Найдены родственники погибшего под Кривцово красноармейца
«Живая классика» запускает серию бесплатных образовательных вебинаров
Опубликовано 21 Сен 2020 в 14:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"