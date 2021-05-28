28 мая 2021



Больница Семашко возвращается к работе по профилю

В начале июня хирургический корпус городской больницы скорой помощи возобновит работу по профилю Об этом рассказал и.о. руководителя депздрава Владимир Николаев. Сейчас в больнице имени Семашко возобновлены работы хирургического корпуса по профилю. Его открытие запланировано на 1-3 июня.

Сегодня в лечебных учреждениях региона — 1176 коек для COVID-пациентов, из них 653 − заняты. Таким образом, свободный коечный фонд составляет 44%. С февраля по май нынешнего года в лечебных учреждениях сокращено уже 690 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

 

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Опубликовано 28 мая 2021 в 15:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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