Больница Семашко возвращается к работе по профилю

В начале июня хирургический корпус городской больницы скорой помощи возобновит работу по профилю Об этом рассказал и.о. руководителя депздрава Владимир Николаев. Сейчас в больнице имени Семашко возобновлены работы хирургического корпуса по профилю. Его открытие запланировано на 1-3 июня.

Сегодня в лечебных учреждениях региона — 1176 коек для COVID-пациентов, из них 653 − заняты. Таким образом, свободный коечный фонд составляет 44%. С февраля по май нынешнего года в лечебных учреждениях сокращено уже 690 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.