Больные орловские дети «выпали» из закона о льготных лекарствах

Проблему обеспечения льготными лекарствами орловских детей, которым нужно дорогостоящее лечение, но которые при этом не являются инвалидами, подняли на заседании «круглого стола» в главном бюро медико-социальной экспертизы.

Суть проблемы в том, что установлены жесткие критерии установления инвалидности в зависимости от степени выраженности нарушенных функций организма. При незначительной степени инвалидность не устанавливается, однако, необходимость в получении лечения и приобретении лекарственных препаратов у больного остаётся. Получается, что сама по себе нуждаемость в дорогом лечении критерием для установления инвалидности не является, даже применительно к детям.

Вместе с тем, существуют перечни групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также перечни для отпуска с 50-процентной скидкой. И здесь также сложилась ситуация, что в список включены не все заболевания, требующие дорогостоящего лечения. Например, неспецифический язвенный колит и болезнь Крона в большинстве случаев не приводят к установлению инвалидности у детей. А в перечень заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарства отпускаются бесплатно, неспецифический язвенный колит и болезнь Крона не входят.

В результате родители вынуждены приобретать дорогостоящие лекарственные препараты для лечения больных малышей за свой счет. Но цена таких препаратов такова, что многие просто не в состоянии купить их за свой счет.

Существует еще и такая большая проблема — согласно приложению № 1 к постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети — инвалиды в возрасте до 18 лет имеют право на бесплатное получение всех лекарственных средств, средств медицинской реабилитации, калоприемников, мочеприемников и перевязочных материалов (по медицинским показаниям). Но по состоянию на 1994 г. в России использовались другие критерии и подходы для установления инвалидности, в том числе категории «ребёнок-инвалид». По этой причине указанное постановление Правительства РФ должно быть актуализировано.

И, пожалуй, самое важное — наличие статуса инвалида тоже не всегда позволяет получить льготную лекарственную помощь своевременно и в полном объёме. Связано это с тем, что на одного льготника государство выделяет всего чуть больше 800 руб., в то время как лекарств ему требуется на значительно большую сумму. В результате и возникают проблемы с льготным лекарственным обеспечением, — было отмечено в ходе обсуждения.