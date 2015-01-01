Больные орловские дети «выпали» из закона о льготных лекарствах

Проблему обеспечения льготными лекарствами орловских детей, которым нужно дорогостоящее лечение, но которые при этом не являются инвалидами, подняли на заседании «круглого стола» в главном бюро медико-социальной экспертизы.

Суть проблемы в том, что установлены жесткие критерии установления инвалидности в зависимости от степени выраженности нарушенных функций организма. При незначительной степени инвалидность не устанавливается, однако, необходимость в получении лечения и приобретении лекарственных препаратов у больного остаётся. Получается, что сама по себе нуждаемость в дорогом лечении критерием для установления инвалидности не является, даже применительно к детям.

Вместе с тем, существуют перечни групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также перечни для отпуска с 50-процентной скидкой. И здесь также сложилась ситуация, что в список включены не все заболевания, требующие дорогостоящего лечения. Например, неспецифический язвенный колит и болезнь Крона в большинстве случаев не приводят к установлению инвалидности у детей. А в перечень заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарства отпускаются бесплатно, неспецифический язвенный колит и болезнь Крона не входят.

В результате родители вынуждены приобретать дорогостоящие лекарственные препараты для лечения больных малышей за свой счет. Но цена таких препаратов такова, что многие просто не в состоянии купить их за свой счет.

Существует еще и такая большая проблема — согласно приложению № 1 к постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети — инвалиды в возрасте до 18 лет имеют право на бесплатное получение всех лекарственных средств, средств медицинской реабилитации, калоприемников, мочеприемников и перевязочных материалов (по медицинским показаниям). Но  по состоянию на 1994 г. в России использовались другие критерии и подходы для установления инвалидности, в том числе категории «ребёнок-инвалид». По этой причине указанное постановление Правительства РФ должно быть актуализировано.

И, пожалуй, самое важное — наличие статуса инвалида тоже не всегда позволяет получить льготную лекарственную помощь своевременно и в полном объёме. Связано это с тем, что на одного льготника государство выделяет всего чуть больше 800 руб., в то время как лекарств ему требуется на значительно большую сумму. В результате и возникают проблемы с льготным лекарственным обеспечением, — было отмечено в ходе обсуждения.

 

Санитарные врачи грипп в Орле пока не регистрируют
ОНФ в Орловской области готовится к региональной конференции
В Москве прошел итоговый «Форум Действий» ОНФ
Опубликовано 25 Апр 2017 в 16:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 20

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"