Больше 3,5 тысяч орловцев окунулись в крещенские купели

На 8 утра 19 января в Орловской области «искупались» в крещенских купелях более 3,5 тысяч человек, — сообщили в пресс-службе МЧС. В этот период происшествий на льду не зарегистрировано.

Желание укрепить свое здоровье, почувствовать себя причастным к православному сообществу, испытать силу воли и духа – каждый пришел к купели в эту крещенскую ночь со своей целью. Сотни орловцев выстраивались в очередь, чтобы окунуться в ледяную воду, постоянные участники этого обряда: священнослужители, спасатели и медики заметили, что людей пришло очень много, большая часть из них молодежь, причем серьёзно настроенная.

С 18.00 18 января в городе Орле работала оборудованная купель на реке Оке около спасательной станции. Здесь были подготовлены раздевалки. За безопасностью смотрели спасатели-водолазы областной поисково-спасательной службы, инспекторы ГИМС, усиленные патрули полиции, медики, — кстати, их дежурство продлится до вечера 19 января.

Для подъезда к месту крещенский купаний дежурят сотрудники ГИБДД, которые регулируют и ограничивают движение вблизи реки. Таким образом, те, кто принял решение окунуться в ледяную воду, здесь чувствовали себя в полной безопасности.

Для многих орловцев участие в крещенских купаниях стало семейной традицией, мамы и папы приводят к реке своих детей, которые наравне со взрослыми перебарывают свой страх и закаляются в ледяной крещенской воде. Ближе к полуночи весь берег около купели был заполнен людьми, начался обряд освящения воды.

По традиции после полуночи к крещенским купаниям приступили опытные «моржи»: руководители города Орла, представители экстренных служб, просто горожане, заботящиеся о своем здоровье, как в физическом, так и в нравственном смысле.

— Крещенские купания в Орловской области проводятся на 33 оборудованных местах в 17 муниципальных образованиях, планировалось посещаемость по опыту прошлых лет чуть более 3000 человек, так и произошло, но думаю, что в течение дня многие орловцы присоединятся к этому обряду. К обеспечению безопасности и охране общественного порядка в период проведения праздника привлекаются более 250 человек и 100 единиц техники, — рассказала врио главного государственного инспектора по маломерным судам Орловской области Елена Переверзева.

В течение сегодняшнего дня орловцы могут продолжить посещение купелей. Но главное, что должен помнить каждый из нас – человеческая жизнь бесценна, ее нужно беречь, соблюдая самые простые правила безопасного поведения. Прежде чем принять решение окунуться в ледяную воду, чтобы не быть «хуже, чем другие», трезво оцените состояние своего здоровья, а если решились, делайте это только в оборудованных местах, где дежурят сотрудники экстренных служб, которые в случае необходимости оперативно окажут необходимую помощь.

 

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Опубликовано 19 Янв 2018 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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