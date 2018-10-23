23 октября 2018



Большинство частных перевозчиков формально относятся к техосмотру и медосмотру

На минувшей неделе сотрудники прошли массовые проверки перевозчиков как на этапе утреннего выпуска транспорта в рейс, так и в вечернее время — по соблюдению графиков движения.

«Мы проконтролировали пятерых перевозчиков в части выпуска автобусов на линию. У большинства из них формальное отношение к медицинскому осмотру водителей и техосмотру транспорта. По всем фактам сотрудниками УГАДН составлены протоколы с фото- и видеофиксацией. В дальнейшем подобные проверки будут проведены в отношении всех перевозчиков», — отметил замначальника отдела транспортного обслуживания населения и связи Дмитрий Паничкин.

Что касается соблюдения графиков движения в вечернее время, то большая часть транспорта следует по расписанию, уверен чиновник. Нарекания вызывает транспортное обслуживание микрорайона Лужки. Дмитрий Паничкин напомнил, что действие контрактов с перевозчиками истекает 31 октября, и при перезаключении планируется ввести ответственность в том числе за несоблюдение графиков движения в вечернее время, за методичное нарушение ПДД, за ненадлежащее санитарное состояние автобусов.

«Проверки должны быть нацелены не на составление протоколов, а на улучшение качества обслуживания населения в сфере транспортных перевозок. Наша задача — осуществлять конкретные действия в отношении перевозчиков, которые не исполняют свои обязательства, вплоть до расторжения контрактов», — подчеркнул сити-менеджер Александр Муромский. Завтра, 24 октября, в администрации города состоится большой разбор полетов по всем поступившим от жителей жалобам.

 

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Опубликовано 23 Окт 2018 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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