Большинство заявлений на выплату школьникам будет сформировано автоматически

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнет предоставлять с середины августа.

Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся у фонда данным и появляться в личных кабинетах родителей на Едином портале государственных услуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.

Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений открыт с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо Единого портала государственных услуг заявления будут также приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда (по предварительной записи).