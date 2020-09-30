Болты в сиденьях и модные урны из б/у канистр — в соцсетях обсуждают ремонт стадиона в Ливнах

Наши коллеги из издания “Уездный город Ливны” опубликовали подборку замечательных фотографий. Ни снимках болты в сиденьях на трибунах обновленного стадиона и урны из… старых канистр. Как пишет издание: “Реконструкция центрального стадиона в Ливнах вызвала у горожан удивление. После того, как они узнали, что бесплатные занятия на стадионе возможны только для спортивных коллективов и школьных классов, пришло время удивляться деталям реконструкции. В социальных сетях появились фото кресел, в каждом из которых торчал болт и урн, вырезанных из пластиковых канистр” — пишет издание.

По данным издания, порядка 300 сидений, которые установили на трибуны, не новые. Их привезли с Орловского центрального стадиона имени Ленина. В планах следующего года заняться освещением стадиона и обновлением трибун. Но это не объясняет болты, которые установлены аккурат под пятой точкой болельщиков. Урны из канистр тоже вызывают удивление. Хорошее дело сделали – обновили стадион, но досадные мелочи портят всю картину, — резюмируют журналисты “Уездного города”.