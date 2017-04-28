Борьба с ларьками «Родное село» выходит на новый виток

Судебная коллегия Верховного суда выводит на новый виток длительное противостояние городских властей и руководства АПК «Орловская нива» по поводу расставленных по всему городу торговых киосков. Как сообщает во вкладке с официальными документами «Городская газета», предыдущие решения нижестоящих инстанций будут отменены, а само дело будет направлено в суд первой инстанции. Причем теперь его будет рассматривать иной состав судей.

Напомним, сеть торговых ларьков «Родное село» широко анонсировалась местными властями как магазинчики шаговой доступности, где орловцы смогут покупать товары местных производителей. Но сразу же после начала (а это было в 2009 году) проект серьезно видоизменился. Во-первых, не все местные производители смогли попасть в заветные ларьки, а лишь входящие в один агрохолдинг. Остальные по-прежнему торгуют на рынках. Во-вторых, возникли вопросы к законности размещения торговых павильонов. Например, некоторые киоски начинали монтировать еще до того, как пройдут аукционы на право аренды земельных участков, на что в 2010 году обратила внимание прокуратура. Несколько киосков вообще создали безопасность движения, так как перекрыли обзор водителям.

И с тех пор в городе идет судебная тяжба между городом, который пытается ввести киоски «Родное село» в законное русло, и владельцами «АПК «Орловская нива». Тяжба дошла до Верховного суда, который вернул все к исходной точке.