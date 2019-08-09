9 августа 2019



Братское кладбище жертв фашизма приведут в божеский вид

Управление городского хозяйства и транспорта регулярно проводит анализ предложений граждан о включении общественных территорий в программу «Формирование современной городской среды». На очередном совещании рассмотрели два предложения. Первое — братское кладбище жертвам фашизма, расположенное между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова. Объект имеет мемориальный статус, но мероприятия по его благоустройству фактически проводятся дважды в год — в преддверии Дня Победы и Дня города Орла. Работы выполняются управлением коммунальным хозяйством и сводятся, как правило, к восстановлению асфальтового покрытия и клумб, очистке памятных знаков.

С учетом мемориальной значимости объекта представляется необходимым провести системное благоустройство не только кладбища, но и прилегающей территории общего пользования. Комплексный подход позволит создать целостную общественную территорию, которая станет достойной памятью жертвам фашизма в городе Орле.

Черновым проектом, представленным на заседании комиссии, предусмотрены ремонт существующих пешеходных дорожек с заменой асфальта на плитку, установка скамеек, урн, светильников, озеленение, облагораживание памятных знаков. Также предлагается выполнить косметический ремонт существующего ограждения.

Второй объект, предложенный для включения в программу, — территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова (в районе Ледовой арены). При разработке проекта планировки микрорайона «Наугорский» данная территория задумывалась как бульвар. Потенциал в этом участке как в общественной территории есть, ведь район густо населен, а рядом располагаются два образовательных учреждения.

Первый заместитель главы администрации Орла и председатель комиссии Олег Минкин отметил, что часть предлагаемого к благоустройству земельного участка находится в ведении Министерства обороны РФ. В настоящий момент на рассмотрении уже находится обращение по передаче ее в муниципальную собственность.

Согласно предварительному проекту благоустройства, на территории между Наугорским шоссе и ул. Картукова (общая площадь — порядка 16 тыс. кв.м) планируется устройство пешеходных дорожек плиткой, установка скамеек, урн, светильников, высадка деревьев и кустарников, организация газона. Собравшиеся отметили, что нужно рассмотреть возможность организации между Наугорским шоссе и ул. Картукова зон отдыха: велосипедной дорожки, фонтана, детской площадки, площадки для выгула собак. Олег Минкин подчеркнул, что пока этот бульвар безымянный. Он предложил обозначить данный вопрос на городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города Орла.

С 12 августа на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Городская среда» стартует опрос на тему: «Какую общественную территорию необходимо благоустроить в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла 2018-2024 годы» в 2020 году?». Для голосования жителям предложат 40 территорий, в том числе братское кладбище и площадку между Наугорским шоссе и ул. Картукова. Общественные территории, которые наберут наибольшее количество голосов, вынесут на рейтинговое голосование. Оно состоится в конце 2019 года.

 

Реалити-шоу на улицах разбитых фонарей
В Орле коллекторы продолжают «кошмарить» должников по ночам
В Орле около 270 спортсменов приняли участие в лыжных гонках
Опубликовано 09 Авг 2019 в 17:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"