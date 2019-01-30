Братское кладбище жертв фашизма в Орле приведут в порядок

После зимы начнется ремонт Братского кладбища жертв фашизма. Памятное место, где покоятся 5 тысяч советских граждан, замученных и расстрелянных фашистами в 1941-1943 годы, находится в жилом квартале между улицами Октябрьской и Красноармейской. В минувшем году, в День города, Александр Муромский вместе с мэром Орла Василием Новиковым почтили их память и указали на тот факт, что «это братское кладбище — несправедливо забытое место».

Несмотря на то, что памятное место не вошло в перечень общественных территорий, предлагаемых для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды», Александр Муромский поручил Светлане Балашовой подготовить кладбище к Дню Победы. Речь идет не о капитальном ремонте, а о текущем: восстановлении асфальтового покрытия, замене бордюрного камня и частично забора, — уточнили в пресс-службе горсовета.