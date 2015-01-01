Братва гражданина Потомского

Откуда у губернатора Орловской области такая тяга к криминальным личностям?

Сергей Иванов

Специально для «Совершенно секретно«

№04/393 апрель 2017 www.sovsekretno.ru

В течение последних лет имя губернатора Орловской области Вадима Потомского нет-нет да и всплывает в каком-либо криминальном контексте. То он в прямом эфире уклончиво отвечает на прямой вопрос телерадиоведущего Владимира Соловьёва: «Вы – бандит?», то появляется в компании личностей с преступным прошлым, то приглашает к себе на работу граждан, которых потом отправляют в тюрьму.

Вот в тюрьму соратник Геннадия Зюганова на самом деле попасть очень боится. Знает подробности. Дело в том, что его друзья со знанием дела познакомили его с особенностями жизни и быта за решёткой, о чём Вадим Потомский в своё время лично рассказывал корреспонденту агентства «Росбалт». Вот что говорил член ЦК КПРФ о рассказах своих знакомых и о местах не столь отдалённых:

«В местах лишения свободы я не был. Но, как говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Мне 40 лет, и у меня, не скажу, что много, но есть знакомые, которые побывали в местах лишения свободы. То, что они рассказывают, – это ужас». Вот насчёт сумы и тюрьмы губернатор сказал совершенно правильно…

ФОТОСЕССИЯ С ПРЕДАТЕЛЕМ

Сейчас Вадиму Потомскому почти 45, но в тюрьму он по-прежнему не хочет, хотя друзей-уголовников не забывает. Только появившись в Орле, он фотографируется на фоне здания областной администрации с Сергеем Антошиным, своим близким брянским соратником. Вот что писало о нём в 2003 году одно из федеральных изданий: «34-летний Антошин долгое время работал в ФСБ, затем стал личным охранником губернатора Юрия Лодкина.

В январе 2000 года губернатор назначил Антошина начальником информационно-аналитического отдела областной администрации. Уголовное дело против чиновника УФСБ Брянской области возбудило в ноябре 2001 года». Чекист Антошин, выезжая из офиса своего приятеля, «алкогольного короля» Олега Розанова, заметил у ворот наружку ФСБ. И тут же сдал своих коллег бизнесмену. А потом друзья поссорились, Розанов написал на Антошина заявление в правоохранительные органы, а сотрудники ФСБ представили в суд записи прослушки двух бывших товарищей, где факт разглашения гостайны и предательства был зафиксирован. И получил Антошин четыре года тюрьмы. Правда, отсидел всего 13 месяцев и сейчас является коммунистом и депутатом Брянского областного совета. В отличие от «Единой России», для КПРФ криминальное прошлое – не препятствие для выдвижения в депутаты. Нынешний же губернатор Орловской области Вадим Потомский считает его одним из граждан, «чьи имена и фамилии я могу назвать с честью и достоинством». А что до уголовщины, так, мелочь… «Это Антошин Сергей Сергеевич, – говорил Потомский журналистам, – человек, который был возле меня в эту брянскую кампанию. Человек чести, не трус. Да, были всевозможные истории, но это жизнь». Для Вадима Потомского, который любит порассуждать об офицерской чести, – предательство товарищей по службе – это нормальная часть жизни?

АРХАНГЕЛЬСКАЯ «КРЫША»

Другие «всевозможные истории» неожиданно выплыли наверх, когда Вадим Потомский пригласил к себе на работу в качестве руководителя казённого учреждения Орловской области «Орёлгосзаказчик» Андрея Ерша, своего сокурсника по зенитно-ракетному училищу и, как впоследствии выяснилось, лидера организованной преступной группы. Это учреждение – одно из самых коррупционноёмких в регионе. Только по строчке «Дорожный фонд» Андрей Ёрш планировал «освоить» 3 миллиарда рублей. Не удалось – осенью 2014 года прямо в кабинете его задержали оперативники и этапировали на Север. Оглашённым в конце января 2017 года приговором Архангельского областного суда Андрей Ёрш, руководивший организованной преступной группой из действующих и бывших сотрудников УМВД России по Архангельской области, был признан виновным в «крышевании» подпольных игровых клубов и посредничестве в даче взятки. Срок бывший подполковник полиции получил серьёзный – 9,5 года строгого режима…

А губернатор Потомский только посетовал: «К сожалению, я вам объективно и честно скажу: я не знал про эту историю. Если бы я знал про эту историю, Андрей бы не работал здесь… Это мой курсант, мы с ним вместе учились с первого курса, когда нам было по 16 лет, я был старшиной батареи, он был курсантом второго взвода… Он приехал ко мне. Я его приглашал на работу, никто мне его не навязал… Все, кто работает у меня в правительстве Орловской области, лично мною приглашены. Особенно уровня заместителей. Андрей работал в милицейских, в полицейских структурах, в ОБЭПе. По экономическим направлениям. По соображениям, что организация, в которой он работал, «Орёлгосзаказчик», через неё проходит колоссальное количество бюджетных денег, я и пригласил его как специалиста, чтобы никуда эти всевозможные левые варианты не ушли. Всплыла история, которая… Он мне её не назвал. Если бы он мне её назвал, сказал: «Старшина, так меня называли, Вадим, вот такая история есть, такой скелет в шкафу, я бы его на работу не брал».

Вообще-то аргументация Вадима Потомского в данном случае рассчитана на очень доверчивых людей. Ведь это далеко не единственный кадровый просчёт губернатора Орловской области.

Андрей Ёрш – лидер ОПГ, приглашённый Вадимом Потомским руководить «Орёлгосзаказчиком»

МОШЕННИК ГУБЕРНАТОРА

Ну а самым заметным криминальным сотрудником Вадима Потомского, человеком, которого он неоднократно публично именовал «своим другом», с которым он ездил к патриарху Сербии и снимался для ТВ на российско-словенском бизнес-форуме, стал Михаил Иванович Соколовский. Это тот самый гражданин, который на заседании Орловского горсовета рассказывал про памятник Ивану Грозному, поставить который стоит 25 миллионов рублей. Напомним, что деньги «на памятник» собрали, но, по уверению Вадима Потомского, стоил он в несколько раз меньше. Куда делась разница миллионов в 20? На это мог бы ответить Соколовский, человек с тремя судимостями, в том числе и за мошенничество в особо крупном размере.

Началось всё в 2005 году, когда Михаил Иванович был вице-губернатором Корякии. Тогда суд Тигильского района Корякского автономного округа приговорил его к полутора годам лишения свободы – за срыв отопительного сезона с превышением должностных полномочий и исчезновение денег, заплаченных некой фирме за горючее. В мае 2005-го выяснилось, что раньше Соколовский работал в фирме-получателе. 21 июля 2005 года суд приговорил его к трём годам лишения свободы. А затем последовала третья судимость: в 2005 году Дорогомиловским районным судом города Москвы Михаил Соколовский, будущий друг Потомского, был приговорён к пяти годам восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере.

Откуда у коммуниста Потомского такая тяга к криминальным личностям? Был ведь ещё некий Владимир Макарчук, которого в 2014 году губернатор Потомский пригласил руководить управлением госимущества области. Но тут выяснилось, что тот – мошенник со свежей судимостью и штрафом в полмиллиона рублей. Затем, после скандала с опечатыванием рабочего кабинета стремительно сбежал из региона вице-губернатор Михаил Бабкин, отвечавший за экономический блок. Под стражей находится директор Агентства ипотечного жилищного кредитования Сергей Кочергин, работавший в тесном контакте с пока ещё находящимся на свободе нынешним начальником департамента госимущества Андреем Синяговым.

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», – гласит народная мудрость. В самом начале статьи мы отметили, что ставленник Геннадия Зюганова Потомский очень не хочет в тюрьму. А ещё он не хочет принудительно покидать губернаторское место.

И даже протестовал против того, что вопрос о доверии или недоверии ставит президент, а не абстрактный «народ».

В интервью, размещённом на сайте Ленинградского областного отделения КПРФ, он спрашивал: «Что должен сделать губернатор, чтобы потерять доверие? И если его избрал народ, то почему решение об утрате доверия принимает президент?» Вот потому и принимает, гражданин Потомский…

На фото: Михаил Соколовский (справа) всегда был рядом с губернатором

Фото из архива автора

Источник публикации

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5664

Опубликовано 31 марта 2017 года