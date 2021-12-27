27 декабря 2021



«Брянскую мясную компанию» оштрафовали на 100 тыс. рублей за сорняки в Орловской области

В сентябре 2021 года в ходе внеплановой выездной проверки Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям установлен факт неисполнения ООО «Брянская мясная компания» в установленный срок предписания об устранении выявленного нарушения.

Как сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора, ООО не приняло мер по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади 1242 га и вовлечению в сельскохозяйственный оборот 30 земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Орловской области.

По факту невыполнения предписания постановлением Мирового судьи судебного участка № 57 Трубчевского судебного района Брянской области от 30 ноября 2021 года ООО «Брянская мясная компания» привлечено к административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

 

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Опубликовано 27 Дек 2021 в 11:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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