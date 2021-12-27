«Брянскую мясную компанию» оштрафовали на 100 тыс. рублей за сорняки в Орловской области

В сентябре 2021 года в ходе внеплановой выездной проверки Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям установлен факт неисполнения ООО «Брянская мясная компания» в установленный срок предписания об устранении выявленного нарушения.

Как сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора, ООО не приняло мер по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади 1242 га и вовлечению в сельскохозяйственный оборот 30 земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Орловской области.

По факту невыполнения предписания постановлением Мирового судьи судебного участка № 57 Трубчевского судебного района Брянской области от 30 ноября 2021 года ООО «Брянская мясная компания» привлечено к административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.