Будь здоров, Вятский Посад…

№5 (674) от 9 февраля 2022 г.

В деревне Усть-Рыбница Орловского района закрылся фельдшерско-акушерский пункт, обслуживавший несколько ближайших населенных пунктов. Как считают жители соседнего посёлка Вятский Посад, местный фельдшер не выдержала условий, в которых приходилось работать: здание ФАПа больше напоминает полуразрушенный сарай, чем лечебное учреждение, кроме того, ежедневно ей приходилось преодолевать многие километры, часто по бездорожью, чтобы добираться до своих пациентов. Думаем, это далеко не все причины, по которым уволилась фельдшер: вытянуть на себе медицинское обслуживание как минимум нескольких сотен пациентов, включая маленьких детей, можно только, если тебе в этом помогают, медработники должны захотеть жить и работать на селе. Но что-то нам подсказывает, что до сельских медиков и самих жителей деревень, которые, к слову, расположены всего в нескольких километрах от города, чиновникам нет никакого дела.

— Я хочу рассказать о ситуации, которая сложилась в нашем районе. Вятский Посад, Усть-Рыбница, Кулики и Гать — на все эти населенные пункты был один ФАП. С 31 января 2022 года он закрыт, — рассказала жительница поселка Вятский Посад Надежда Соболева. — Мы уже лишились единственной аптеки, её закрыли еще в прошлом году. Теперь еще и единственное медучреждение не работает. Наш ФАП находился в Усть-Рыбнице и обслуживал ближайшие населенные пункты. Это очень большой район, я по карте насчитала больше тысячи домов, и в каждом доме живут люди, многие из которых периодически нуждаются в медпомощи. Я пришла в ФАП в понедельник, как раз 31 января, там висело объявление: «ФАП закрыт, обращайтесь в Плещеевскую ЦРБ». Позвонила в Плещеевку, там подтвердили: ФАП закрыли из-за того, что фельдшер уволилась. Будут искать замену. Я им сразу сказала: «Вы туда никого не найдете. Условия очень тяжелые». Фельдшер там была одна, работала и за фельдшера, и за уборщицу. На своей машине ездила на вызовы, и, насколько мне известно, расходы на бензин ей никто не компенсировал. Теперь мы остались без медработника. Моя соседка хотела туда на уколы походить, она после операции по замене тазобедренного сустава. И что теперь? А теперь ей нужно ездить в Плещеевку, час туда, час обратно, плюс время в очередях, плюс опасность заразиться ковидом. Сейчас ей куда-то ездить — это большая проблема.

Наш фельдшер работала как участковый: у нас мужчина болел тяжело — онкология, она регулярно его посещала. Она и ко мне приезжала, у меня мама, ей 88 лет, она лежачая, ей помогала. По-хорошему на наш такой большой район один врач должен по вызовам работать, а второй — фельдшер — в ФАПе принимать. Приём до двенадцати дня — это очень мало, чтобы все пациенты приняли процедуры. У нас ведь и дети обслуживаются, все прививки здесь делали. Наш фельдшер — она устала, я думаю. Молоденькая девушка – и такая нагрузка. Поддержки никакой, я как-то спросила: «А как же, здесь стекло разбитое, ремонт должны сделать?». А она говорит: «Мне сказали, я должна сама жителей попросить, чтобы они поставили здесь новое стекло». Как вам такое? Честно говоря, на этот ФАП без слез не глянешь, он был в ужасном состоянии, что внутри, что снаружи, не соответствовал никаким нормам. Это ведь одно из зданий старой школы.

— Нам не только здесь нужен фельдшер, хотя бы в определенные дни месяца какие-то специалисты приезжали. И аптеку бы нам. Как без аптеки? За аспирином в город ездить? Слов нет. Аптека закрылась, да, она была частная, но нам-то без разницы. Там можно было заказать лекарства, в том числе и тем, кому нужны препараты по конкретным хроническим заболеваниям. До ближайшей аптеки в городе — несколько километров. Вообще меня очень удивляет, что здесь практически отсутствует инфраструктура. Поселок разрастается, домов всё больше, люди строятся, дома большие, красивые. Но здесь нет ничего, кроме двух магазинов. За дорогами особо никто не следит, кто дома строит, тот и подсыпает за свой счет. Снег еще чистят, потому что храм рядом. Когда Парахин был «у престола» (главой Орловского района. – Прим. ред.), тогда еще достраивали храм, он обещал нам новый ФАП. Потом об этом, как водится, все забыли.

Закрытый ФАП в Усть-Рыбнице

Напомним, поселок Вятский Посад находится всего в нескольких километрах от города, это не отдаленные Должанский или Новодеревеньковский районы. Это пригород, где много лет нет нормальной канализации, нет нормальных дорог, нет государственной школы, нет даже аптеки. Теперь жителей этого посёлка и соседних деревень лишили единственного, пусть кривого и косого, фельдшерско-акушерского пункта. «Пусть каждый выживает как может» — предлагаем Андрею Евгеньевичу Клычкову сделать эту фразу девизом тринадцатого нацпроекта, который он со свойственной ему пылкой активностью продвигал осенью, на форуме малых городов и сельских территорий. Клычков мечтает сохранить и возродить орловское село, но лечиться, учиться и работать «оно» должно в городе, куда на «правление» отправлен экс-глава Орловского района Парахин, так и не построивший в Вятском Посаде обещанный ФАП.

«Сохранение» и «возрождение» наших сёл и малых городов, как предполагает ныне действующий орловский губернатор, должно произойти в результате более чем скромных бюджетных вложений, предусмотренной «сельской» региональной госпрограммой, то есть само собой.

Судите сами: на реализацию госпрограммы, рассчитанной на 2020-2025 годы, предусмотрено 3 973 391,5 тыс. рублей, из которых прогнозируемый объем средств федерального бюджета – 2 786 216,6 тыс. рублей, областного бюджета – 990 674,8 тыс. рублей, остальное – средства муниципальных бюджетов и внебюджетные источники. Если учитывать, что далеко не все районы области участвуют в реализации госпрограммы, «на выходе» мы получим (или не получим) «развитие» сёл по-орловски.

Итак, к концу 2025 года планируется сохранить долю сельского населения в общей численности жителей области на уровне не менее 33 процентов; достигнуть соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств на уровне не менее 95 процентов; повысить долю общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов; улучшить жилищные условия 125 семей; уровень занятости селян трудоспособного возраста должен достигнуть 80 процентов, а уровень безработицы сельского населения – снизиться до 4 процентов.

Также запланировано реализовать 98 проектов по благоустройству на сельских территориях;

ввести в эксплуатацию не менее 15,9 км распределительных газовых сетей; 11,4 км локальных водопроводов;

реализовать не менее трёх (!) проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 84,27 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенным на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

довести долю сельских населенных пунктов, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 75 процентов;

довести уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 84 процентов;

обеспечить сокращение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских пунктов до шести километров.

Как видим, «сокращение радиуса доступности» фельдшерско-акушерских пунктов в Орловской области уже идет полным ходом. К примеру, жителям Вятского Посада, а также деревень Усть-Рыбница, Кулики и Гать теперь «доступна» Плещеевская ЦРБ, до которой нужно ехать через весь город. Приехав сюда, потенциальному пациенту можно будет ознакомиться со следующим объявлением: «Уважаемые жители Орловского района! В соответствии с приказом департамента здравоохранения Орловской области №28 от 24.01.2022 г. в БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» временно приостановлено оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе в условиях дневного стационара».

Ольга Рождествина