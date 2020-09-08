«Будем кушать макароны, станем мы, как чемпионы!»

№33 (612) от 8 сентября 2020 г.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) вместе с Минпросвещения и при поддержке Фонда Росконгресс запустил горячую линию для контроля качества питания младших школьников. Единый бесплатный номер 8-800-200-34-11 работает с 1 сентября. Граждане могут обращаться на горячую линию по любому вопросу, связанному со школьным питанием, а также оставлять информацию на сайте propitanie.onf.ru.

Полагаем, у орловчан накопилось немало вопросов, касающихся качества питания школьников, поэтому есть реальная опасность того, что жители других регионов по номеру 8-800-200-34-11 дозвониться просто не смогут.

К сожалению, проблема некачественного питания касается не только школ, но и других бюджетных учреждений Орловской области: под каким бы соусом ни подавали «бюджетные» блюда, полезнее и питательнее они не становятся. Так почему же качество «бюджетного» меню стало весьма сомнительным?

Что в «бюджетном» меню?

Ответ на этот вопрос, а, точнее, на недавний запрос депутата облсовета Виталия Рыбакова, в очередной раз дает региональное управление Россельхознадзора. Вначале немного «печальной» статистики: только в 2018 году в 68 бюджетных учреждениях Орловской области было отобрано 158 проб молочной продукции, 83 из которых не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», что составляет 52,5%.

В 2019 году в 35 бюджетных учреждениях Орловской области отобрали 127 проб, из них 70 проб не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», что составляет 55%.

Итак, в 2018-2019 годах более половины отобранных проб молочной продукции, поставляемой в бюджетные организации Орловской области, не соответствовали нормам безопасности. Более того, в ходе анализа Автоматизированной информационной системы «Меркурий» в 2019 году были выявлены нелогичные схемы перемещения молочной продукции по территории Российской Федерации, включая Орловскую область.

Но обо всем по порядку. Так, система «Меркурий» установила, что основным поставщиком молочной продукции в бюджетные учреждения Орловской области в 2019 году являлась ИП Борисова И. П. Примечательно, что производственная площадка ИП Борисовой была зарегистрирована по адресу многоквартирного жилого дома, однако, как сообщает ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, фактически складские помещения располагались по адресу: г. Орел, Левый берег реки Оки, д. 21 А (на фото).

Рекомендуем читателям запомнить этот адрес и вернемся в 2019 год. Специалисты управления Россельхознадзора провели анализ схем оборота фальсифицированной молочной продукции в бюджетных учреждениях Орловской области. При этом выявили четыре фантомных (ложных) производителя молочной продукции — ООО «ВИТА», ООО «ИНФО-СЕРВИС», ООО «АТЛАНТ» и ООО «Молочный источник», адреса производства которых были зарегистрированы в административных зданиях, либо в жилых домах в Москве и Московской области.

При анализе производственных сертификатов этих организаций было установлено, что в качестве сырья указывалось несколько килограммов сливочного масла собственного производства, либо производства других предприятий, а в качестве вырабатываемой продукции — уже несколько тонн масла различной фасовки и жирности.

Так, например, в июле 2019 года из 90 кг сырья «масло сливочное «Традиционное» 82,5» (собственное производство) было изготовлено 200 кг масла сливочного «Традиционного» 82,5» и 200 кг масла сливочного «Крестьянского» 72,5». В августе того же года из 30 килограммов сырья «масло сливочное «Крестьянское» 72,5» изготовили… 13 тонн различного масла.

Как выяснилось, продукция производства ООО «ВИТА» и ООО «ИНФО-СЕРВИС» поступала в Орловскую область через склад ООО «Буренушка» в г. Иваново – тоже фантомный.

При этом гашение эВСД (электронных ветеринарно-сопроводительных документов) в некоторых случаях осуществлялось в течение нескольких часов после производства продукции и её доставки на территорию Орловской области через Ивановскую область. Так вот, выяснилось, что эВСД на продукцию ООО «ИНФО-СЕРВИС», ООО «ВИТА» и ООО «БУРЕНУШКА» оформлялись с одного персонального компьютера.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, информация по данным площадкам и нелогичным схемам производства и перемещения молочной продукции направлялась в Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, а также в УМВД России по Орловской области. Чтобы внезапно и немедленно пресечь оборот недоброкачественной и фальсифицированной продукции, по инициативе Россельхознадзора совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орловской области были инициированы гласные оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе мероприятий в холодильной камере ООО «Союз Продторг Орел», находящегося по одному адресу с ИП Борисовой И.П. ( напомним, склады ИП Борисовой располагаются по адресу: г. Орел, Левый берег реки Оки, д. 21 А), было обнаружено порядка 1,8 тонны предназначенной для поставок в бюджетные учреждения Орловской области молочной продукции (сметана, масло, творог, сыр) без маркировок производителя, продукции производства фантомных предприятий г. Москвы — ООО «ВИТА» и ООО «ИНФО-СЕРВИС» с истекшим сроком годности или без даты изготовления на маркировке, а также молоко, кефир и йогурт производства ООО «Урицкий молокозавод» с указанием на маркировке не наступившей даты изготовления. Данная продукция принадлежала ИП Борисовой И.П.

ТУ Россельхознадзора сообщает: также были отобраны 17 проб молочной продукции и направлены для исследования на показатели качества и безопасности. В 12 пробах установили несоответствия по микробиологическим и физико-химическим показателям (в том числе семь проб молочной продукции производства фантомных организаций с признаками фальсификации). Холодильная камера с данной продукцией была опечатана сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области. Не соответствующую требованиям продукцию утилизировали, ИП Борисову привлекли к административной ответственности.

«А был ли мальчик?»

На этом прервёмся и напомним, в последние годы предметом гордости губернатора Орловской области Андрея Клычкова и его команды является аграрный сектор экономики. Собственно, когда развалена машиностроительная отрасль, стагнирует лёгкая, пищевая и перерабатывающая промышленность, областным чиновникам для оправдания своего весьма затратного для бюджета существования только и остаётся, что хвастаться успехами в производстве зерна и свинины. При этом Орловская область импортирует говядину, не имеет собственного промышленного производства пищевого яйца, испытывает дефицит молока и молочных продуктов собственного производства (в 2019 году было произведено лишь 68 % от потребности). Еще один позорный факт: орловские аграрные чиновники банально не способны развить производство и переработку плодово-ягодной продукции и овощеводство открытого грунта в регионе с подходящими для этого почвенно-климатическими условиями. По итогам 2019 года самообеспеченность орловчан фруктами и ягодами собственного производства составила лишь 20 %. В начале сентября, в самый разгар сбора плодов, орловские яблоки стоят дороже бананов, которые привозят из Эквадора, Коста-Рики, Мексики и Китая! По овощам показатели статистики вытянули за счет личных подсобных хозяйств граждан, промышленное производство овощей в открытом грунте полностью провалено.

Однобокое, практически моноотраслевое развитие сельского хозяйства – это лишь верхушка айсберга. Сегодня речь идет о низком качестве продовольствия, которым снабжают социальные учреждения и самые незащищенные слои населения.

Давайте снова вернемся в 2019 год и «переместимся» по уже известному нам адресу: г. Орел, Левый Берег реки Оки, д.21 А.

Итак, в прошлом году основным поставщиком молочной продукции в бюджетные учреждения Орловской области являлась ИП Борисова И. П. Складские помещения ИП Борисовой, как указывает Россельхознадзор, фактически располагались по адресу: г. Орел, Левый Берег реки Оки, д.21 А. По странному стечению обстоятельств, по этому же адресу зарегистрировано и ООО «Союз Продторг», учредителем и генеральным директором которого является Нерушев Тимур Алексеевич — депутат Орловского городского Совета. По данным СБИС, компания «Союз Продторг» принимала участие в 1398 торгах, 650 из которых выиграла.

Следует полагать, что депутат Нерушев тут «ни при чем». Как и в прежние годы, когда по результатам проверки КСП в отношении департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области и подконтрольных ему учреждений было выявлено нарушений на сумму почти 9 млн рублей. В частности, выявлены закупки с признаками взаимозависимости и возможностью повлиять на формирование цены контракта, что могло ограничить количество потенциальных участников торгов.

К примеру, такие продукты питания, как масло сливочное, творог, сметана закупались по ценам с отклонениями (меньше цены на рынке) – от 40% до 80%. В числе основных поставщиков была ИП Татьяна Нерушева, супруга депутата горсовета Тимура Нерушева – председателя комитета по экономической политике и развитию предпринимательства. Зарегистрированная как ИП в ноябре 2015 года, меньше чем за четыре года она получила 1715 контрактов на поставку продуктов питания в детские сады, школы, техникумы, дома-интернаты и прочие социальные учреждения Орла и Орловской области на общую сумму 110 миллионов 517 тысяч рублей. Среди них – Тельченский и Богдановский дома-интернаты, результаты проверки которых обнародовала КСП. ИП Нерушева также «отметилась» поставками в Болховский дом-интернат: творожная продукция, закупленная у ООО «Союз Продторг», оказалась весьма сомнительного качества.

Машина времени в Орле

В реестре недобросовестных поставщиков значится и ИП Сопов В. М., поставлявший в бюджетные учреждения недоброкачественную молочную продукцию сомнительного происхождения. В рамках федерального мониторинга в бюджетных учреждениях Орловской области осуществлялся отбор четырех проб масла сливочного производства московского ООО «Атлант». Во всех исследованных образцах обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе. Поставщиками данной продукции в бюджетные учреждения Орловской области были ИП Сопов В.М. и ООО «Мирамилк», осуществляющие деятельность по одному адресу в городе Орле. Производственная площадка ООО «Атлант» зарегистрирована в г. Мытищи Московской области, основным видом деятельности ООО является торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами. Согласно АИС «Меркурий», сырье для производства масла сливочного в адрес ООО «Атлант» не поступало.

С 1 по 27 июля 2019 года произведенная данной организацией продукция направлялась в ООО «ТОРГ-12», зарегистрированное в г. Мытищи. В свою очередь, ООО «ТОРГ – 12» поставлял эту продукцию в том числе ИП Сопова В.М. и ООО «Мирамилк».

А дальше система «Меркурий» выявляет совершенно потрясающие «факты»: согласно электронным ветеринарно-сопроводительным документам, на адрес Сопова поступило 700 кг масла производства ООО «Атлант». Сопроводительный документ был оформлен представителем ООО «ТОРГ-12» 17 июля в 12.08 по московскому времени, при этом его гашение (т.е. подтверждение получения продукции) представителем ИП Сопова произведено в этот же день … через восемь минут!

Согласно эВСД от 23 июля 2019 года, в адрес ООО «Мирамилк» поступило 2490 кг масла производства ООО «Атлант». Сопроводительный документ от 5 июля был оформлен представителем ООО «ТОРГ-12» в 14 часов 48 минут и погашен представителем ИП Сопова в этот же день в 16 часов 23 минуты. При этом, в ООО «ТОРГ-12» данная продукция поступила от ООО «Атлант» … в 13 часов 52 минуты.

Кроме того, 19 июля в адрес ООО «Мирамилк», согласно электронным ветеринарно-сопроводительным документам, поступала молочная продукция производства ООО «Милкинглайн» и ООО «Сливочная страна». Адрес производства организаций совпадает с адресом склада ООО «ТОРГ-12» в Мытищинском районе Московской области.

При анализе АИС «Меркурий» было установлено, что эти хозяйствующие субъекты не получали сырьё для производства масла и аналогично ООО «Атлант», формировали транзакции «переработка/производство» с указанием сырья — масло фасовкой 20 кг и вырабатываемой продукции — масло фасовкой 200 граммов.

О морали в данном случае говорить не приходится. Тот, кто заведомо знает, что поставляет суррогат, фальсифицированную, некачественную и небезопасную продукцию в бюджетные учреждения — детям и старикам, которым требуется здоровая пища, заслуживают не просто общественного порицания и административной ответственности. Что думают компетентные органы о депутатах-предпринимателях, их друзьях и родственниках, ежегодно выигрывающих торги на поставку продуктов в социальные учреждения области?

«Торопиться не надо»

Другое дело — чиновники. Надеяться, что они осознают: здоровье и благополучие людей зависят во многом от правильного сбалансированного питания, употребления полезных продуктов, на производство которых и должен быть сделан акцент в АПК региона, и вовсе не стоит. Увы, эти граждане заняты другими вещами. К примеру, губернатор Клычков больше переживает о фонтанах и создании общественных пространств, свободных от деревьев. Это ведь проще, чем заниматься формированием здоровой продовольственной среды, включая создание продовольственной системы, способствующей сбалансированному и здоровому питанию населения области, верно? Не нужно согласовывать социально-экономическую политику региона и инвестиционные планы, в том числе в области торговли, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Не нужно привлекать в систему обеспечения населения здоровым питанием предприятия АПК, фермеров, ЛПХ, развивать пищевую и перерабатывающую промышленность, органическое сельское хозяйство. Всё это не под силу не только губернатору, но и профильным чиновникам аграрного ведомства.

Что оставил после себя нынешний куратор АПК региона Сергей Борзенков –соучредитель и бывший гендиректор ООО «Дубовицкое»? Полуразрушенные, в антисанитарном состоянии помещения молочной фермы «Покровское»? (Факты, зафиксированные в решении Арбитражного суда Орловской области от 12.07.2017 г., свидетельствуют о вопиющем нарушении санитарно-эпидемиологических правил и норм на предприятии). В результате плановой выездной проверки Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в отношении ООО «Дубовицкое» в период с 01.03.2017 г. по 29.03.2017 г. было установлено, что помещение фермы находилось в неудовлетворительном состоянии: полы почти разрушены, потолок подшит неокрашенными досками, стена – из побеленных кирпичей, поэтому качественно провести дезинфекцию помещения было нельзя.

С 10 июня 2016 года по 6 марта 2017 года ООО «Дубовицкое» поставляло молоко на молокоперерабатывающее предприятие ООО «Нелли» Покровского района без проведения контроля показателей безопасности.

Кроме того, получено экспертное заключение ФГБУ «ОРЦ Россельхознадзора», согласно которому антитела к лептоспирозу обнаружены в 100% проб крови КРС, доставленных на исследования, что свидетельствовало о неблагополучии ООО «Дубовицкое» по этому заболеванию.

Хозяйство также не обеспечило безопасность мясной продукции и другого непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, полученного после убоя продуктивных животных и идущего на общественное питание работников ООО «Дубовицкое».

Как признал суд, совершенное ООО «Дубовицкое» административное правонарушение по своему характеру и степени общественной опасности не является малозначительным. Однако суд учел сложное финансовое положение предприятия, и ООО оштрафовали на 50 000 рублей.

Даёшь «пестицидный» рекорд!

В регионах, где есть понимание, что производство органической и экологической продукции нужно развивать в больших объемах, и депутаты, и чиновники действуют согласованно и последовательно. Пример Воронежской области – тому подтверждение. В июле 2020 года губернатор области Александр Гусев подписал закон «О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции на территории Воронежской области». В регионе уже разработана программа областной поддержки производителей органической продукции, которая включает возмещение 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве. Для органических сельхозпредприятий всех форм собственности разрабатывается погектарная мера поддержки.

О том, что тему органического сельского хозяйства в Воронежской области не заболтают, как это происходит в Орловской области, говорят факты: 12 предприятий общей площадью 7333 га уже полностью работают по органическим технологиям, как того требует ГОСТ 33980-2016 и международные регламенты органического производства.

Органические хозяйства Воронежской области уже в текущем году выращивают пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, подсолнечник, сою, яблоки, вишню, малину, черноплодную рябину, тыкву, клубнику, томаты, кабачки, капусту, огурцы, баклажаны, перец. Вся эта продукция является продукцией в конверсии (переходном периоде к органическому производству).

Фермеры идут на полный отказ от химических удобрений и пестицидов, и правительство Воронежской области поддерживает их в этом. И, для сравнения, чем Орловская область кормит своё население?

Напомним, в своем Инвестиционном послании на 2020 год глава Орловской области Андрей Клычков поручил областному департаменту сельского хозяйства во взаимодействии с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Орловской области в 2020 году оказать поддержку развитию экологически чистого земледелия и животноводства в малых формах предпринимательства. «От проекта нам нужны четкие целевые показатели, конкретные меры поддержки, линейка и объемы продукции, порайонный и персональный перечень участников проекта», — сказал губернатор. Чиновникам поручалось проработать вопросы поддержки предпринимателей, ориентированных на биотехнологии, производство органической продукции сельского хозяйства и освоение новых конкурентных рыночных ниш.

Сельскохозяйственный сезон 2020 года подходит к завершению, однако наши чиновники вновь готовы рапортовать о пестицидных и химических рекордах.

Наталья Зарубина

Комментирует депутат Виталий Рыбаков:

Глядя на результаты проверок, проведенных специалистами территориального управления Россельхознадзора, не устаю удивляться точности высказывания Козьмы Пруткова: «Зри в корень». На мой взгляд, здесь явно просматриваются признаки организованной группы лиц, которые в своих интересах «крутят» и «вертят» организацию питания в бюджетных учреждениях Орла и области. Склады те же, холодильное оборудование, из которого извлекают фальсификат, находится на тех же местах, меняются только ИП.

В связи с этим обращаю внимание правоохранительных органов на такую ситуацию: один ИП запятнал свою репутацию поставками продуктов сомнительного качества в детские сады, школы, дома-интернаты и другие бюджетные учреждения, а после «отрубания головы» «гидре» на её месте вырастает другая «голова», а то и две. Почему так происходит? Потому что кто-то очень не хочет выходить из игры. Если из поставленных продуктов больше половины — фальсификат, за который мы платим деньги, российские рубли из бюджета, то это очень тревожный сигнал — прежде всего для Андрея Клычкова. Главе региона, на мой взгляд, нужно это контролировать.

Фальсификат и продукты для детей, пожилых людей и других граждан, нуждающихся в здоровом питании, несовместимы. Если вышестоящие чиновники не обращают на это внимание и не принимают мер по отношению к недобросовестным поставщикам, которые связаны друг с другом, то, может быть, они в доле с ними? С этим нужно разбираться.

Прошу прокуратуру Орловской области обратить внимание на эту ситуацию, на «спрут», который наживается на здоровье детей, беззащитных стариков и инвалидов.