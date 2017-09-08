Будет ли в Орловской области праздник?

№32 (480) от 27 сентября 2017 г.

В понедельник, как и предсказывали ранее федеральные СМИ, началась новая волна губернаторских отставок. Первым пошел самарский губернатор Николай Меркушкин. Для жителей Самарской области единоросс Меркушкин был такой же одиозной фигурой, какой для жителей орловского региона является коммунист Потомский.

Ты варяг и я варяг

Параллели между Меркушкиным и Потомским напрашиваются сами собой.

Во-первых, и тот и другой для жителей возглавляемых ими регионов являются варягами. Правда, Меркушкин, в отличие от Потомского, был «командирован» в Самарскую область из Мордовии в 2012 году и по тогдашней практике назначен губернатором, а уже в 2014-м получил статус избранного, победив на выборах главы региона с результатом 91,35%. Около 90% голосов избирателей набрал на выборах в том же году и коммунист Потомский. Однако, несмотря на столь мощную «поддержку» электората (в Орловской области она, как известно, была «достигнута» в том числе элементарным устранением реальных конкурентов кандидата-коммуниста), ни Меркушкин, ни Потомский своими для коренного населения регионов так и не стали.

Меркушкин, например, открыто демонстрировал симпатию к родной Мордовии в противовес Самарской области, делая безапелляционные заявления вроде того, что «поступить по-самарски» значит «кинуть людей», а «по-мордовски» – наоборот. Потомский на словах отвешивал Орловщине и орловчанам комплименты (что делает время от времени и по сей день), на деле же… Орловчане до сих пор хорошо помнят его обещание сформировать региональное правительство на 99% из жителей Орловской области, вслед за которым в регион хлынула «варяжская» волна чиновников – преимущественно с Северо-Запада, так что Потомскому вольно-невольно пришлось признать: среди местных способных управленцев нет, что местным, конечно же, понравиться не могло. Вслед за пришлыми чиновниками в область потянулись и пришлые коммерсанты – львиную долю подрядов на выполнение «юбилейных» контрактов получили иногородние фирмы, о чем орловские СМИ писали неоднократно – повторяться не имеет смысла.

Во-вторых, и Меркушкин, и Потомский прославились неповторимой риторикой. Меркушкин, например, утверждал, что недовольство жителей Самарской области экономической ситуацией в регионе – это происки Госдепа, Потомский грозился объявить войну «карликовой пятой колонне» в Орловской области. Меркушкин обвинял журналиста одной из западных радиостанций едва ли не в попытке сорвать Олимпиаду в Сочи, Потомский ругал нехорошими словами журналистов орловских СМИ – пассажи про «шакалов с фотоаппаратами» и «чепушил с ручками и блокнотами» навсегда войдут в золотой фонд орловской прессы. Ну и в масштабах всей страны прозвучали такие перлы Вадима Владимировича, как путешествие Ивана Грозного с сыном из Москвы в Петербург и сакраментальное «Бог не фраер!». Так что здесь, будем справедливы, Меркушкин отдыхает.

В-третьих, как Меркушкин в Самарской области, так и Потомский в Орловской стали мощными генераторами протестной активности. С начала 2017 года в Самаре и других городах региона прошло более десятка антигубернаторских митингов и шествий, на которых собирались подписи граждан под обращением к президенту с с требованием досрочной отставки Меркушкина. Аналогичные акции с приходом Потомского регулярно проходят и в некогда тихой Орловской области. У нас, кстати, народ подходит к делу более креативно: помимо традиционных митингов, гражданские активисты периодически устраивают флешмобы: то вынесут на главную площадь города гроб с надписью «Ум, честь и совесть Потомского», то массово наклеят на автомобили таблички «Потомский, уходи!», то приспособят ту же надпись на повозку с игрушечным Шреком, то выстроят из машин лозунг «Потомский, в отставку!».

Кстати, именно протестная активность, по мнению политологов, стала одной из главных причин отставки Николая Меркушкина, который безуспешно пытался заставить граждан замолчать: митингующих самарских пенсионеров, например, отправляли из центра города на окраину и даже пытались запретить одиночные пикеты. Потомский, как и его бывший коллега, также небезосновательно боится массовых выступлений жителей региона и действует теми же методами: орловские власти регулярно отказывают в согласовании протестных акций в центре города, а недавно сам Потомский инициировал закон, фактически (но не формально) запрещающий проведение массовых мероприятий практически на всей территории областного центра. Поможет ли это непопулярному в орловском народе губернатору? Поживем – увидим.

На этом, собственно, сходство Меркушкина и Потомского можно считать исчерпанным. Самое время перейти к различиям.

Меркушкин отдыхает

Как уже говорилось, в 2017 году в Самарской области прошла целая череда акций протеста. Против чего же выступали жители региона? Главным образом – против отмены – с подачи губернатора Меркушкина – ряда социальных льгот.

Если конкретно, с марта нынешнего года в Самарской области отменили дополнительные выплаты из бюджета для некоторых категорий пенсионеров. До отмены льгот – внимание! – все пенсионеры в Самарской области дополнительно к пенсии получали пособие от 600 до 1200 рублей. После отмены право на выплаты осталось у неработающих пенсионеров при условии, что размер их пенсии не превышает – опять же внимание! – 19 500 рублей. Еще раз: размер пенсии – девятнадцать тысяч пятьсот рублей! В Орловской области не то что о таких пенсиях – о таких зарплатах не все слышали.

Вторая причина протестов – лимит на поездки в общественном транспорте по льготным проездным, который в Самаре ввели с февраля 2017-го. Льготникам оставили 50 поездок, тогда как раньше по социальной транспортной карте можно было ездить без ограничений, и самарские СМИ упоминали о случаях, когда гражданин использовал карту от 300 до 1000 раз в месяц. Кстати, под давлением протестующих лимит увеличили до 60 поездок – между прочим, столько же поездок может совершить по льготному проездному и житель Орла.

Одновременно с 1 марта в Самарской области со 150 до 500 рублей увеличили пособие по бедности (для семей с детьми, пенсионерами и инвалидами, чей среднедушевой доход составляет менее величины прожиточного минимума),

проиндексировали выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях, увеличили и вознаграждение приемным родителям, а детям-сиротам к окончанию школы будут выделять по пять тысяч рублей из областного бюджета.

Теперь посмотрим против чего выступали на антигубернаторских митингах жители Орла и области. Против увеличения транспортного налога и налога на землю. Против повышения на треть тарифа на проезд в общественном транспорте и 15-процентного увеличения квартплаты. Против массового закрытия предприятий и безработицы. Против растущих долгов по зарплате. Против разворовывания бюджетных денег на юбилейных объектах. Против откровенной коррупции при капремонте многоквартирных домов и ремонте дорог. Против уничтожения объектов культурного наследия. Среди протестующих были обманутые дольщики, молодые семьи, оставшиеся без доступного жилья, льготники, не получающие положенных по закону бесплатных лекарств – и так далее, и так далее.

То есть. Перечень претензий орловчан к Потомскому куда обширнее, чем перечень претензий к Меркушкину. И тем не менее результат в виде отставки возымел именно протест против Меркушкина, непопулярные инициативы и недалекие высказывания которого отсюда, из орловской безнадеги, кажутся просто невинными шалостями. Почему?

Почему Орёл не Самара?

Отвечая на этот вопрос, необходимо сказать о главном, что отличает ситуацию в Самарской области от ситуации в Орловской.

И дело не только в том, что Самарская область – регион, по экономическому потенциалу не сравнимый с Орловской. Дело в том, что в Самарской области живут, как бы это выразиться, другие люди, что ли.

Чтобы проиллюстрировать, какие, приведем пример. В конце марта 2017 года федеральный портал «Клуб регионов» сообщил, что после протестных акций губернатор Меркушкин организовал для студентов и школьников региона форум под лозунгом «Экстремизму – нет!», явка на который для учащихся была обязательной. Во время выступления на форуме главы региона, когда тот рассказывал об «успехах» области, один из студентов – внимание! – юридического факультета университета встал и спел частушку со словами «Коленька, Коленька, какой же ты убогонький». И объяснил, что его как инвалида первой группы по зрению не устраивает ограничение числа поездок по социальному проездному. И зал, в котором присутствовало более двух тысяч человек, студенту зааплодировал!

Теперь ответим честно сами себе: можно ли представить подобную ситуацию в Орле – студенческой столице, как любят называть наш город чиновники? Если и найдется пара-тройка таких отважных студентов, то аплодировать им точно не станут. И не потому, что не поддерживают. А почему? А потому. И это касается далеко не одних студентов.

Возьмем для сравнения опять же Самарскую область. В июне нынешнего года тот же «Клуб регионов» писал буквально следующее: «Самарский губернатор Николай Меркушкин был вынужден пожаловаться Геннадию Зюганову на местных коммунистов, которые постоянно требуют его отставки на митингах, потому что «как раньше, взять и позвонить прокурору» он уже не может, поскольку никто из влиятельных людей не хочет иметь дел с этой «хромой уткой»… Практически все руководители территориальных органов федеральной власти, включая силовиков и крупный бизнес типа «Газпрома», «Роснефти» и тому подобного, стараются с Николаем Ивановичем без лишней нужды не контактировать, а иметь чисто формальные письменные отношения». То есть. В Самарской области. Политическая оппозиция – в данном случае коммунисты. Руководители силовых ведомств и прочих федеральных структур. Представители бизнес-сообщества. Плюс обычные граждане. Таким образом. Выразили свою позицию. По отношению к непопулярному губернатору. Одни – протестами. Другие – нежеланием иметь с ним дел.

В Орловской области – картина иная.

Хотя в том, что Потомский – губернатор непопулярный, сомнений нет, кажется, уже ни у кого. Тем не менее коммунисты за экономическую и социальную деградацию региона клеймят кого угодно, только не возглавляющего этот регион члена КПРФ Потомского. Что и понятно: как признать провал собственной партии? Невозможно.

Руководители федеральных структур – отдельная история. Формально – они никак не зависят от региональной власти, фактически же… Все мы хорошо помним, как Потомский в запале называл областную прокуратуру своей армией – и прокуроры не возражали. Как в угоду губернатору полиция и ОМОН устраивали маски-шоу для устрашения строптивых предпринимателей. Как возбуждали дутые уголовные дела против оппонентов губернатора. И как отказывали в возбуждении дел против его приближенных (история с кражей тиража «Красной строки» – свежий пример). Как прессовали нелояльные к Потомскому СМИ. Как несколько раз увозили в участок одинокого протестующего пенсионера. Как (до смешного!) арестовывали мультяшного Шрека с надписью «Потомский, уходи». Как многочисленные контролеры из тех же федеральных ведомств душили несговорчивых бизнесменов нескончаемыми проверками. Правда, несговорчивых, к сожалению, пока меньшинство. И этому меньшинству в Орловской области несладко – опять же вспомним печальную историю Мценского завода по обработке цветных металлов, чье руководство который год бьется за право нормально работать по закону, а не по понятиям. Остальные же предпочитают не ссориться с губернатором – лояльность, как им кажется, обходится дешевле.

Остаются только сознательные граждане, несколько независимых депутатов и СМИ, не находящиеся на содержании у областной власти. Это те, кто не боится говорить голому королю, что он голый. Сам же «король», то есть губернатор Потомский, делает вид, что ничего не слышит. Меркушкин, помнится, тоже в свое время не очень хотел прислушиваться к мнению граждан – в результате к нему прислушался федеральный центр. Теперь жители Самары поздравляют друг друга с «избавлением от ига» и предлагают объявить народные гулянья по случаю отставки губернатора. Орловчанам же остается надеяться, что будет и в нашей области праздник.

Вениамин Всеволожский