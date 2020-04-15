Будни орловских строек







№13 (592) от 15 апреля 2020 г.

Областная контрольно-счетная палата продолжает знакомить с результатами проведенных в прошлом году проверок. Сразу два раздела внушительного отчета за 2019 год посвящены теме строительства. Первая часть касается работы непосредственно «Дорожной службы» и строительства дорог. Вторая часть представляет детальный анализ эффективности капитальных вложений на примере объектов незавершенного строительства. Хотя во второй части ряд объектов никакого отношения к дорогам не имеет, в числе проверяемых оказалась опять же «Дорожная служба». А общую картину происходящего в нашем регионе этот раздел дополняет просто идеально. Перейдем к конкретным цифрам и фактам.

Дорогая дорожная служба

Проверив работу «Дорожной службы» за 2018 год, аудиторы нашли более чем на 21 миллион рублей нарушений. Львиную долю (16 миллионов) составили нарушения действующего законодательства РФ. Еще 4,8 миллиона пришлось на признаки нарушения антимонопольного законодательства по закупкам (конкретно на дробление закупок с целью ухода от конкурентных процедур). Остальные нарушения помельче, хотя одно из них все же упомянуть стоит. Так, КСП выявила, что руководителем организации принимались управленческие решения, повлекшие дополнительные расходы по оплате труда троих административных работников на общую сумму 602,5 тысячи рублей, что, по мнению проверяющих, было экономически необоснованно. Поразило аудиторов и желание бюджетной организации жить на широкую ногу. Так, например, «Дорожная служба» накопила кредиторскую задолженность (в т. ч. просроченную), которая к началу 2018 года перешагнула отметку в 550 миллионов рублей (или 50% от выручки предприятия). Однако, несмотря на такое положение дел, в «Дорожной службе» устраивали банкеты для работников. Погуляли и в «Славутиче», и в ресторанах корпорации «ГриНН». Всего на 540 тысяч.

Но этот пир во время чумы, конечно, настоящая мелочь по сравнению с закупками. Как пишет в своем заключении КСП, в целом по анализу закупок доля договоров, заключенных предприятием с единственным поставщиком, составила 53,5% (705 172,7 тыс. рублей из 1 318 516,16 тыс. рублей). При этом в ходе проверок были выявлены признаки дробления закупок (до 100 тыс. рублей) у единственного поставщика. А в отдельных договорах, заключенных с единственным поставщиком, вообще не были конкретизированы объемы выполняемых работ, что не соответствует нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Более того, при обосновании начальной максимальной цены договора предприятие умудрялось завышать цены относительно цен на рынке, что прямо противоречит Федеральному закону №223-Ф3. Если смотреть на конкретные нарушения, то предприятие провело три закупки на поставку отсева дробления гранитов у единственного поставщика на общую сумму 4,8 миллиона рублей с признаками дробления закупки и ухода от конкурентной закупки. Нашла КСП и такую интересную сделку: в отсутствие положительного решения учредителя был заключен договор на поставку дробильно-сортировочного оборудования на сумму без малого в 16 миллионов рублей. Это нарушает нормы федерального и регионального законодательства о государственных унитарных предприятиях, которые должны согласовывать все крупные сделки. Кстати, по факту выявленных нарушений прокуратурой Орловской области рассматривается вопрос о признании недействительной той самой крупной сделки, заключенной предприятием с нарушением требований федерального закона 161-ФЗ.

Информатизация в сфере дорожного строительства

Особо в отчете КСП выделена проверка эффективности расходов на приобретение и сопровождение программного комплекса «RoadSoft». Покупка обошлась в 7,3 миллиона рублей. Однако комиссией с привлечением аудиторов КСП было установлено, что работа информационной системы полностью зависит от перезаключения договоров на сопровождение. В случае отсутствия перезаключения договоров предприятие фактически потеряет контроль над информационным ресурсом. Просто-напросто не предусмотрен порядок передачи наполненной и работоспособной базы данных в пользование ГУП ОО «Дорожная служба» без дальнейшего сопровождения со стороны конкретного общества — «Компалекс». По мнению КСП, такой подход к работе информационного ресурса ставит под угрозу всю производственную деятельность ГУП ОО «Дорожная служба». Самое интересное, что отсутствие контроля над базой данных и возможности получения рабочей версии программы приводит к тому, что все расходы (а это, на секундочку, 7,3 миллиона рублей) по всем признакам направлены на достижение временного эффекта, а, следовательно, неэффективны. Дальше только интереснее. Так, например, отсутствие учета «Дорожной службой» фактически оказанных фирмой «Компалекс» услуг приводит к тому, что оплата идет по максимальной стоимости. В итоге мало того, что предприятие неэффективно расходует средства, так еще и невозможно произвести достоверную оценку объемов фактически выполненных «Компалексом» работ. Если углубляться совсем в детали, то по ряду работ, оплата которых производится на основании составленной калькуляции затрат на сопровождение, вообще отсутствует хоть какое-нибудь обоснование необходимости их выполнения. Как пример в отчете КСП приводятся работы «по переходу программы на межбраузерную поддержку». По итогам проверки «Дорожная служба» отреагировала на представленные замечания. В частности, работа программного комплекса ПАС «RoadSoft» переведена на сервер предприятия для сохранности информации и всех баз данных.

Вторая часть Марлезонского балета

Как мы уже упомянули, не менее интересным в отчете КСП оказался анализ эффективности капитальных вложений на примере объектов незавершенного строительства. Здесь областная КСП проверяла двух главных распорядителей бюджетных средств — «Орелгосзаказчик» и все ту же «Дорожную службу». В ходе проверки было выявлено, что положение об учете объектов незавершенного строительства в Орловской области вообще не разработано и не утверждено. При этом методическими рекомендациями региональным властям давным-давно было рекомендовано разработать и утвердить такие положения. По представленным в КСП данным, на момент проверки (на начало 2019 года) незавершенными числились 392 объекта на сумму более 6 миллиардов рублей. Из 392 объектов незавершенного строительства в реестре государственной собственности Орловской области значились лишь 10, по которым была проведена положенная государственная регистрация права. Инвентаризация 138 объектов с объемом незавершенного строительства в сумме 3,7 миллиарда рублей, балансодержателем которых является КУ ОО «Орелгосзаказчик», не проводилась. Вместе с тем аудиторам удалось установить, что в перечне строек и объектов незавершенного строительства на 1 января 2019 года числились 62 объекта (на 720 миллионов рублей), которые фактически завершены, введены в эксплуатацию, однако не прошли государственную регистрацию.

КСП был выявлен факт неполного отражения в бюджетной отчетности информации по капитальным вложениям в объекты, строительство которых вообще не начиналось. В бюджетную отчетность не включена информация по 47 объектам незавершенного строительства на сумму 80 миллионов рублей.

В нарушение Градостроительного кодекса РФ строительство 27 объектов (на полмиллиарда рублей!) было приостановлено без консервации. В составе незавершенного строительства Орловской области числились затраты в сумме 89,3 миллиона рублей на разработку проектно-сметной документации по 51 объекту. При этом было потрачено без малого 62 миллиона рублей на разработку ПСД по 34 объектам, и эти документы остаются невостребованными более трех лет. В отчете КСП отмечено, что такое положение дел не просто свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств, но и создает риск потери актуальности проектной документации. Проще говоря – все эти миллионы оказались вылетевшими в трубу.

Но и это еще не вся красота. В составе объектов незавершенного строительства были обнаружены фактически утраченные объекты, либо объекты, в которых утрачена необходимость. И при этом выделенные на них бюджетные средства не принесли Орловской области ни экономического, ни социального результата! Так, в документах значились 17 объектов с главной функцией — списание и снос объекта незавершенного строительства. Самое ужасное, что в их числе к социально значимым относятся 10 объектов и 1 объект относится к категории стратегического социально значимого объекта! По оценкам аудиторов, общая сумма потерь бюджета из-за списания недоделанных объектов составила 64 миллиона рублей!

Перейдем от общих цифр к конкретным примерам. Аудиторами в ходе проверки был выявлен факт неправомерного отражения в бюджетной отчетности информации о капитальных вложениях в объект, строительство которого якобы не началось. По факту же строительство объекта уже велось в 2018 году (конкретно речь идет о строительство автомобильной дороги Спасское-Лутовиново — деревня Шеламово в Мценском районе Орловской области). Объем капитальных вложений по указанному объекту составил 12,5 миллиона рублей.

Аудиторы нашли и реконструкцию объекта без необходимой исходно-разрешительной документации (исполнительная документация, разрешение на строительство и др.). В результате построенный объект не введен в эксплуатацию, но при этом активно используется по назначению (речь про помещение лит. Г «Орловского автодорожного техникума» на улице Советской в Орле).

По итогам проверок КСП в декабре 2019 года постановлением облправительства все же был утвержден порядок учета объектов незавершенного строительства, в том числе проведение инвентаризации объектов и формирование реестра. Ведение реестра объектов незавершенного строительства закреплено за департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Была активизирована работа по выявлению объектов, на которые может быть осуществлена регистрация права собственности. Сразу на нескольких объектах незавершенного строительства – в многопрофильном медицинском центре ООКБ, спальном корпусе санатория «Дубрава» и центре молодежи «Полет» наконец-то были проведены работы по частичной консервации. Увы, в отчете КСП нет никаких данных о том, кто ответит за потерю бюджетом 62 миллионов рублей из-за устаревшей и потерявшей актуальность ПСД. Также осталось под покровом тайны, будет ли кто-нибудь нести ответственность за списание объектов, которые начали строить, а потом включили в списки под снос (а это еще 64 миллиона из нищего областного бюджета)?

Сергей Миляхин