Будьте осторожны: жара пришла на Орловщину

Сегодня днем воздух в Орловской области прогреется до +31°С. Пресс-служба МЧС напомнила орловцам о необходимости соблюдать элементарные правила поведения, чтобы обезопасить себя и своих близких. В ближайшие дни не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. В жару желательно избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом.

В жару из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, поэтому нужно выпивать не менее 2 литров жидкости в день. Ни в коем случае не пейте сладкие газированные напитки, они не утоляют, а только усиливают жажду. Воду нужно не только пить, желательно при возможности обтирать мокрым полотенцем кожу. Кроме того, нужно контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк).

В жаркую и душную погоду важно принимать профилактические меры против солнечного и теплового удара. На солнце нужно всегда ходить в головном уборе будь то шляпа, косынка, бейсболка или панамка – не важно, главное, чтобы голова была защищена от солнечных лучей. Также не рекомендуется спать на солнце и совершать в жаркое время дня длительные переходы без периодического отдыха.

Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Людям, страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови.

Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже вообще не рекомендуется.

Прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

Если идете по городу — старайтесь выбрать ту сторону, которая максимально в тени от рядом стоящих домов или где дорожка проходит под деревьями. Поставьте в помещениях систему кондиционирования: не важно будет это настольная, напольная или настенные вентилятор. По возможности почаще пользуйтесь душем для охлаждения тела.

В такую сильную жару возможны грозы и сильные порывы ветра. Если сильный ветер застал вас на улице, пресс-служба МЧС рекомендует укрыться в ближайшем подъезде дома. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.