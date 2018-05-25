«Будто с цепи сорвались…»

«Команда молодости нашей» дискредитирует власть?

№17 (510) от 6 июня 2018 г.

Похоже, относительному политическому затишью, наступившему в Орловской области после досрочной отставки экс-губернатора Потомского, пришел конец. В последние недели мая в орловском информационном поле возникло сразу несколько поводов, вызвавших довольно резкую реакцию общественности и СМИ. Все они так или иначе оказались связаны с именем врио губернатора Клычкова и предстоящими губернаторскими выборами.

Паровоз – хорошо, самолет – лучше

Безусловно, главным событием последней декады мая стал Петербургский экономический форум, в котором, само собой, принял участие и врио губернатора Орловской области. Как и следовало ожидать, никаких сенсационных по своей значимости для Орловской области событий на форуме не произошло – несколько подписанных Клычковым рамочных соглашений, так сказать, для протокола, вряд ли будут иметь какие-то реальные экономические последствия: предшественник и однопартиец молодого коммуниста экс-губернатор Потомский такие соглашения подписывал пачками – и… ничего. А вот история поездки врио на форум оказалась куда интереснее.

На популярном сайте «Орлец» была опубликована копия проекта программы участия делегации Орловской области в ПМЭФ, из которого следовало, что 23 мая орловские делегаты отправились из Москвы в Петербург на поезде «Сапсан», и лишь один делегат прибыл туда днем позже – и добирался он не по железной дороге, а по воздуху, на частном самолете. Разумеется, этим делегатом был врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Естественно, новость тут же разошлась по сети Интернет – и вызвала настоящий скандал. Породил его хорошо известный в узких кругах орловских журналистов советник врио Сергей Лежнев, прокомментировавший данную информацию в одной из социальных сетей.

Комментарий настолько примечателен, что мы считаем уместным его процитировать:

«Ааааа))))) ну вы и лохи! Как на эту бумажку можно повестить)))))» – эмоционально среагировал господин Лежнев на опубликованный документ. Когда же ему попытались указать на некорректность комментария (впрочем, тоже не в очень корректной форме), советник разразился бурной тирадой следующего содержания:

«Клоун, ты когда истерить прекратишь?))) как можно на сраную бумажку разводиться и выдавать новость))) только ЛОШАРА так может)))».

Надо сказать, что даже привыкшие к образной речи бывшего губернатора Потомского орловские журналисты от подобных реплик впали в некоторый ступор. Что же касается федеральных наблюдателей, то их реакция оказалась весьма нелицеприятной для Клычкова и его команды. Тем более, что масла в огонь подлила и начальник областного отдела информационной политики Наталья Рожкова, в свое время, как и Лежнев, выписанная Клычковым в Орел, чтобы рулить этой самой информационной политикой. Госпожа Рожкова имела неосторожность опубликовать на своей странице в соцсети пост об использовании женского белья (в частности, бюстгальтера) для процеживания воды в экстремальных условиях (в посте также содержались рассуждения о размерах женской груди).

Опусы соратников Клычкова прокомментировали эксперты (комментарии опубликовала федеральная сеть «Клуб регионов»).

Как формируют фронду

По мнению доцента кафедры политической психологии СПбГУ Александра Конфисахора, «подобные вещи дискредитируют власть в целом». «Такое поведение недопустимо, – считает политолог. – Более того, когда власть таким образом реагирует, она показывает, что таким же образом люди могут реагировать по отношению к этой власти. То есть власть сама себя дискредитирует. Как можно после этого требовать от людей, чтобы те себя хорошо вели и власть уважали? После таких историй, как с советником губернатора, просто отправляют в отставку».

Завкафедрой политологии, социологии и гуманитарных дисциплин Воронежского филиала РЭУ им. Плеханова Дмитрий Нечаев попытался разобраться в причинах неадекватного поведения членов команды врио губернатора и самого Клычкова и пришел к выводу, что оно вызвано предвыборной самонадеянностью Клычкова: в частности, эксперт считает, что врио уверен в успехе на губернаторских выборах и потому ведет себя по-барски.

«Нечаев отмечает, что такое поведение чиновников формирует широкую фронду врио губернатора, – пишет «Клуб регионов».

«Те гарантии, которые дали Клычкову на федеральном уровне, что он все равно будет избран губернатором Орловской области, сейчас ложно понимаются главой региона. С одной стороны, Клычков начинает вести себя как барин, которому многое позволено, а с другой стороны, закрывается от институтов гражданского общества и СМИ. Более того, и Клычков, и его подчиненные не всегда этично ведут себя на разных мероприятиях, – заявил Нечаев в комментарии «КР».

«Я могу понять, когда, к примеру, губернатор Тульской области, который среди других регионов ЦФО лучше и больше всех прирастил область инвестпроектами, может себе позволить что-то сделать неординарное, потому что он динамично развивает регион. Но Клычков совершенно ему не пара.

Но нужно отметить, что орловская традиция варягов на посту губернатора допускает нескромные поступки. Тем более что для Орловской области это не прецедент. Был у бывшего губернатора Потомского заместитель Рявкин. Он поехал в Чехию и позволил себе в ресторане очень много заказывать. Это привело к скандалу. В итоге после публикаций в СМИ и реакции в соцсетях Рявкин вынужден был уйти со своего поста.

Еще один ракурс этой проблемы в том, что за счет варягов, которые сменяют друг друга во главе Орловской области, в регионе сложилось устойчивое гражданское общество. Это и лидеры общественных организаций, депутаты, СМИ. Они передают в информационную сферу неблаговидные поступки орловских чиновников. Тем самым это самое общество находит управу на варягов. И мне представляется, что это очень сильная и влиятельная структура. И это оберегает Орловскую область от совсем уж непотребных поступков бюрократов в строительстве Орловской области.

Я полагаю, что сейчас профильные управления правительства Орловской области будут всячески обелять Клычкова и других чиновников. Но в данном случае невозможно скрыть нескромное поведение госслужащих и практически отсутствие результата в деятельности врио губернатора. (…)

Можно предположить какой-то определенный алгоритм действий. Клычкову необходимо умерить свою спесь, сделать свои поступки более скромными и сделать движение навстречу определенным региональным политическим акторам, лидерам общественного мнения. Без этого Орловская область пойдет вразнос: власть будет жить по своим законам, а гражданское общество будет укорять власть. И отсутствие диалога будет негативно влиять на социально-экономическое развитие области. Потому что власть, которая не поддерживается в регионе, не сможет сделать ничего полезного для его развития. В эту область не придут инвесторы, потому что там общественно-политическая турбулентность.

Пока Клычкову показать нечего в плане результативности, а выборы все ближе. В связи с этим агрессивность общественного мнения по отношению к Клычкову нарастает, активность в соцсетях также. И в этом отношении Клычков неумелыми действиями формирует в регионе сильную и широкую общественную фронду. Может быть, Клычкову и удастся избраться, вложив серьезные ресурсы, но и будучи избранным, ему вряд ли удастся наладить диалог с обществом», – считает эксперт.

Чтобы не было сомнений

Остается добавить, что чуть позже «Клуб регионов» опубликовал свой традиционный рейтинг губернаторов-мишеней, и врио губернатора Орловской области Клычков стал его «украшением».

«Фаворит мая – наш давний друг, губернатор Орловской области коммунист Андрей Клычков, – сообщил во вступительном слове к рейтингу глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» политолог Сергей Старовойтов. – Он и его «команда молодости нашей» действуют на доверенной им президентом, но неродной для них Орловщине, будто с цепи сорвались. Может быть, они, конечно, хотят институт региональной власти в стране подорвать изнутри, может быть, это задача такая у них от Геннадия Андреевича? Но то, что они там творят за бюджетные деньги, уму непостижимо. Сам Клычков летает олигархическими бизнес-джетами в Питер, а потом демонстрируются сомнительного правдоподобия билеты на «Сапсан», его советник называет журналистов в публичной переписке «клоунами и лохами», а его руководитель информационного управления, в прошлом талантливая журналистка, в «Фейсбуке» дает советы интимного свойства… Может быть, команду Клычкова так орловский воздух пьянит, но с каждым месяцем наблюдать за ними все интереснее, с медицинской точки зрения, конечно».

Необходимо пояснить, что скандал с перелетом Клычкова в Петербург на частном самолете (то ли реальным, то ли мнимым) вызвал не только нервную реакцию советника Лежнева, но и заставил команду врио, как и предполагал политолог Нечаев, предпринять меры для «обеления» Клычкова. Так, на сайте «Орловские новости», который, кстати, первым сообщил о воздушном способе доставки орловского врио в Петербург, внезапно и неизвестно откуда появились фото электронных железнодорожных билетов на «Сапсан» (из Москвы в Санкт-Петербург и обратно) на имя Андрея Клычкова, в правдоподобии которых и усомнился политолог Сергей Старовойтов. И не только он. Дело в том, что до сих пор РЖД практиковало только один способ оплаты электронных билетов – безналичный расчет, однако на фото четко видно, что билеты Клычкова оплачены наличными.

Эту деталь подметили журналисты сайта «Орелград» и засомневались в достоверности опубликованных документов. Дабы развеять сомнения, «Орелград» сообщил о намерении направить запрос в областную администрацию «с просьбой предоставить информацию о перелете Андрея Клычкова на форум и источниках оплаты вояжа». Аналогичный запрос на имя руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области Вадима Соколова направила и «Орловская среда». В частности, мы хотели бы выяснить не только, каким транспортом добирались до Петербурга орловские делегаты, включая врио губернатора, и каким способом оплачивались их билеты, но и другие интересные подробности этой поездки. Например, состав делегации, а также общий размер средств, затраченных на данную командировку – применительно ко всем участникам и отдельно к врио губернатора Орловской области Клычкову, источники финансирования расходов на проезд, проживание и питание делегатов. Не менее интересно было бы узнать, почему орловская делегация отправилась в Санкт-Петербург через Москву, тогда как между Орлом и Петербургом осуществляется прямое железнодорожное сообщение. И наконец – самое главное – с какими конкретными результатами эта самая делегация вернулась в Орел, какие соглашения, с кем и на какие суммы были заключены?

Полагаем, ответы на эти вопросы будут очень интересны нашим читателям, и мы обязательно опубликуем их, как только они будут получены.

Орловская правда сегодня

Впрочем, что касается ответа на последний вопрос, полагаем, он ясен: если бы Клычкову удалось заключить на форуме хоть одно мало-мальски серьезное инвестсоглашение, об этом уже давно раструбили бы все губернаторские СМИ. Однако они на этот счет хранят молчание: получается, результат поездки на ПМЭФ – практически нулевой.

Об этом, кстати, в комментарии «Клубу регионов» заявили политолог Дмитрий Нечаев:

«Я полагаю, что общественное мнение простило бы Клычкову, если бы он привез с Петербургского экономического форума крупные инвестпроекты, но этого не происходит. Наоборот, наблюдается стагнация, и я так думаю, что Орловская область откатывается назад. А учитывая, сколько потребуется средств на избрание Клычкова губернатором, то Орловская область обеднеет», – считает эксперт.

Думаем, господин Нечаев прав – и насчет инвестпроектов, и насчет предстоящих выборов. И хотя официально предвыборная кампания еще не началась, фактически она уже идет вовсю.

Буквально на прошлой неделе жители Орла обнаружили в своих почтовых ящиках невесть откуда появившееся там печатное издание под названием «Орловская правда СЕГОДНЯ». Экземпляр этой «правды» оказался и в нашей редакции. При внимательном рассмотрении мы обнаружили, что «Орловская правда СЕГОДНЯ» является неким спецвыпуском, посвященным работе органов государственной власти Орловской области. Присмотревшись еще внимательнее (мелкий шрифт на предпоследней странице заметить сложно), прочитали, что, оказывается, «Орловская правда СЕГОДНЯ» – это вовсе не спецвыпуск газеты «Орловская правда», как можно было бы подумать и как наверняка подумали многие читатели, увидев в шапке логотип известного областного издания и герб Орловской области. Оказывается, «Орловская правда СЕГОДНЯ» – это информационный бюллетень Орловского областного отделения КПРФ.

Примечательно, что этот «бюллетень» не имеет никаких выходных данных, кроме даты выпуска. Неизвестно, например, каким тиражом он был издан, в какой типографии напечатан, кто его редактировал и подписывал в печать. Неизвестны также и авторы журналистских материалов, опубликованных в «бюллетене» – все без исключения статьи анонимны. А между тем содержание этих статей и представляет самый большой интерес в этом нелегальном издании.

Из «спецвыпуска, посвященного работе органов государственной власти Орловской области» даже ребенку становится ясно, что главным органом этой власти является не кто иной, как Андрей Клычков, которому, собственно, посвящены четыре полосы из восьми. Правда, о деятельности этого органа из опубликованных в бюллетене материалов можно узнать немного: о том, куда он съездил, что посмотрел, с кем поговорил, что особо отметил и подчеркнул – пожалуйста. О том, что пообещал сделать в будущем, когда станет губернатором, – да. О том, что делает сейчас, – в смысле, конкретно, с фактами и цифрами – ничего. Зато на двух полосах «бюллетеня» опубликовано обширное интервью с Клычковым, написанное неизвестным корреспондентом и раскрывающее врио губернатора, так сказать, с человеческой стороны. Здесь и про папу с мамой есть, и про знакомство с супругой, и про свадьбу, и про увлечение спортом, и про многое другое. В узких кругах политтехнологов такие интервью называются имиджевыми материалами и публикуются, как правило, во время агитационного периода во время избирательной кампании. Соответственно, и оплачиваться должны из избирательного фонда кандидата, чьи достоинства расписываются в материале.

В Орловской области, повторим, избирательная кампания еще не объявлена, однако имидж будущему кандидату уже создают и активно несут в массы. Как стало известно «Орловской среде», «бюллетень» без опознавательных знаков спокойно распространяется в районах области не только посредством раскладки по почтовым ящикам граждан, но и через отделения Почты России – разумеется, бесплатно. Было бы интересно узнать, как он в этих отделениях государственного предприятия появился? На каком основании? Хотелось бы также выяснить, на каком основании на первой полосе партийного издания КПРФ (если, конечно, это издание таковым является на самом деле) публикуется логотип областной государственной газеты и герб Орловской области? Не лишним было бы, если бы обком КПРФ также пояснил, почему на издании не указаны выходные данные (что является грубым нарушением закона о СМИ), а также за чей счет издавался так называемый бюллетень. Ответы на эти вопросы могли бы дать такие компетентные органы, как прокуратура и Роскомнадзор. Но поскольку, полагаем, из-за большой занятости сотрудники этих органов странный бюллетень, при выпуске которого нарушено почти все, что можно нарушить, могли и не заметить, «Орловская среда» просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру Орловской области и Управление Роскомнадзора по Орловской области и просит провести проверку законности выпуска и распространения в Орловской области печатного издания «Орловская правда СЕГОДНЯ» и принять меры воздействия к нарушителям федерального законодательства. Если таковые, конечно, будут выявлены…

Вместо послесловия

В том самом имиджевом интервью с Андреем Клычковым анонимный журналист спросил его о том, что должен делать настоящий губернатор и чего не должен. И молодой коммунист, еще не ставший губернатором, ответил, в числе прочего, что нельзя обманывать людей ни при каких обстоятельствах. Здесь мы с Андреем Евгеньевичем абсолютно согласны: обманывать людей нельзя. Нельзя считать людей глупыми и недалекими. Нельзя относиться к ним свысока. Нельзя ими манипулировать. Нельзя использовать свое должностное положение для достижения своих личных целей. Нельзя нарушать закон и издавать подпольные агитки под видом «спецвыпусков» и думать, что «пипл схавает». Не схавает. Люди в Орловской области всем этим уже сыты по горло и больше таких «блюд» не хотят. И будут сопротивляться. Кто не верит – может спросить у Потомского.

Татьяна Филева

Когда верстался номер:

Во вторник, 5 июня, орловские СМИ сообщили, что начальник отдела информационной политики администрации Орловской области Наталья Рожкова покинула свою должность, написав заявление об увольнении по собственному желанию. О причинах отставки пока не сообщается.