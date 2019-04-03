Будущие преобразования общественных территорий в Орле обсуждают в закрытом режиме

В эти минуты городском управлении градостроительства проходит обсуждение грядущих преобразований общественных территорий в рамках проекта «Комфортная среда». Орловских журналистов, которые хотели узнать подробности будущих изменений, просто не пустили на заседание. Чиновники мотивировали это тем, что заседание «рабочее» и там обсуждаются малозначительные вопросы. При этом журналистам пообещали, что заседание градостроительного совета, где будет уже более глобальное обсуждение — для СМИ сделают открытым. «Как и всегда» — добавили сотрудники управления. Между тем, последнее заседание градсовета не было проанонсировано. А о том, что там обсуждалось, СМИ узнали постфактум.