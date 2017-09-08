Бульвар во мраке

№36 (484) от 25 октября 2017 г.

В редакцию «Орловской среды» обратились жители Орла и попросили рассказать в газете про разбитый вдребезги бульвар Победы. К несчастью, эта общественная зона попала в программу формирования комфортной среды.

Летом там были сняты бордюры, убрано освещение и… рабочие с объекта испарились в неизвестном направлении. Люди несколько месяцев прыгали по кочкам и ходили по вечерам с фонариками, чтобы не сломать себе руки-ноги-шею. Но конца обустройству бульвара пока не видно.

Ремонтно-восстановительные работы на бульваре Победы в Орле должны были закончиться еще 17 октября. Между тем, как убедился наш корреспондент в минувшую пятницу, работы по облицовке фонтана мрамором идут вовсю. А к восстановлению освещения строители вовсе не приступали. Ранее городские чиновники заявили, что все объекты в рамках этой программы будут сданы к 1 ноября. Хотя если следовать букве закона, к фирме-подрядчику на бульваре должны быть применены штрафные санкции за срыв сроков, указанных в договоре. У жителей же остаются серьезные опасения, что за оставшиеся до 1 ноября считанные дни обрудуют тротуары, восстановят освещение, и одна из центральных улиц города наконец-то выйдет из мрака.