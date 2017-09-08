Бутафория для врио

№1 (494) от 17 января 2018 г.

Орловские чиновники активно «решают» проблему реализации продукции местных производителей, продвигая макароны, конфеты и «молочку» на столичный рынок. На днях официальные источники сообщили о презентации орловской продукции в оптово-розничном продовольственном центре «ФУД СИТИ».

Проблеме не один год, орловские производители испытывают трудности с реализацией по ряду причин: торговые сети предпочитают сотрудничать с поставщиками продуктов с длительным сроком хранения, с крупными оптовиками, есть определенные требования к упаковке товара и т. д. Очевидно, что продукция рядового орловского переработчика не может попасть в магазины в том числе по причине лоббирования представителями крупных торговых сетей интересов производителей из других регионов (об этом еще в 2010 году писала «Российская газета»: «В разговоре с корреспондентом «РГ» руководитель крупного агрохолдинга посетовал на то, что даже в «обычный» магазин пробиться со своим товаром сложно.

– Мы выпускаем несколько наименований колбасных изделий, но реализовать их не можем, – рассказал он. – «Место на прилавке» продается неофициально и стоит в среднем 10 тысяч рублей за один вид колбасы. У нас их десять – значит, в месяц 100 тысяч нужно отдать просто так. Да еще магазин официально сделает свою наценку. А не устраивают такие условия – ищи другое место сбыта».

Очевидно также, что трехсторонние соглашения, которые ежегодно заключаются между правительством региона, торговыми предприятиями и производителями, проблему продвижения орловской продукции не решают.

На сегодняшний день производителей, которые не смогли найти выход на областной, и тем более на столичный рынок, «спасают» ярмарки выходного дня в областном центре. Востребованность ярмарок такова, что производители из районов области, занимая места, дежурят у ярмарочных площадок еще с пятницы. А за возвращение ярмарки на улицу Приборостроительную, которую ликвидировали Потомский и его «эффективные» менеджеры, и жители, и производители «воюют» по сей день.

«Орловская среда» писала об этом неоднократно: для многих малых предприятий и рядовых жителей, торгующих продукцией с собственных огородов, ярмарки стали единственным источником дохода, а для горожан – единственной возможностью приобрести местные продукты по приемлемым ценам.

Час пробил

И вот час орловских производителей настал. На днях пресс-служба правительства области и аффилированные с ним СМИ распространили любопытную информацию о том, что в Орле на площади Ленина проходят Дни районов и городов Орловской области: «Вплоть до конца февраля с 11 до 17 часов на площади Ленина орловцев будут радовать своим творчеством учреждения культуры и коллективы районов области. Аграрии и животноводы будут продавать свою продукцию».

Согласитесь, на первый взгляд, идея хороша, но всё же тот, кто её подсказал врио губернатора Клычкову, его, мягко говоря, подвел, если не сказать, подставил. Дни районов и городов почему-то организовали в будние дни, с 11 часов, в то время, когда горожане работают, а не гуляют по площади Ленина. Может быть, кто-то и хотел бы приобрести продукцию местных производителей в 11.00 на площади Ленина, но осуществить это по понятным причинам не смог. Видимо, и сами производители это прекрасно понимали, потому что ни в первый День районов и городов Орловской области, ни в День Орловского района на площади не было ни одного(!) производителя местной продукции. За всех отдувались артисты Орловского областного центра народного творчества, пытавшиеся веселить случайных прохожих.

В День Орловского района на площади «для галочки» организовали выставку самоваров и поделок воспитанников Стрелецкой детской школы искусств. Первый областной телеканал и «Орловская правда» «тему осветили», картинку показали. Через пару часов площадь была пуста. Дни районов Орловской области открылись и частично даже «состоялись».

Получается, вся эта бутафория была необходима чиновникам для имитации бурной деятельности. Ни орловчанам, ни тем более производителям это было неинтересно.

Свежих товаров – многие тонны

Одновременно, думаем, по инициативе зампреда по АПК Дмитрия Бутусова, курирующего переработку сельхозпродукции, организуется поездка орловских производителей в Москву. 12 января в оптово-розничном продовольственном центре «ФУД СИТИ» открывается торгово-выставочный павильон Орловской области.

Информация пресс-службы губернатора: «12 января в Москве начнет работу павильон Орловской области, в котором местные товаропроизводители представят свою продукцию.

Организаторами открытия выступают Администрация Орловской области и Союз «Орловская торгово-промышленная палата».

Вместе с врио Губернатора Орловской области Андреем Клычковым в открытии павильона будут участвовать заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководитель Представительства Орловской области при Правительстве РФ Михаил Коротаев, заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, генеральный директор Евразийского Делового союза Даниил Путятин, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата» Светлана Ковалева, руководитель Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Союза «Орловская торгово-промышленная палата» Татьяна Куницына, руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области и представители ассоциации «Орловское качество».

Открытие павильона Орловской области позволит организовать прямой диалог «производитель – покупатель», ликвидируя цепочку посредников, а конечному покупателю – приобрести качественную продукцию по выгодной цене».

Далее пресс-служба дает справочную информацию о «ФУД СИТИ»:

«ФУД СИТИ» – крупнейший оптово-розничный продовольственный центр России, входящий в холдинг «Киевская площадь». Продовольственный центр расположен в Москве на Калужском шоссе, 900 м от МКАД. Его общая площадь составляет 91 гектар. Основная цель агрокластера «ФУД СИТИ» – гарантировать сбыт своей продукции сельхозпроизводителям и обеспечить жителей столицы свежими товарами. В настоящее время оборот продуктов оптово-розничного центра составляет 1,8 млн тонн в год или пять тысяч тонн в сутки».

Как видим, состав участников орловской делегации был представительным, оптово-розничный распределительный центр, в котором она побывала, – крупнейшим, «свежих товаров» – многие тонны. Вот только не совсем понятно, почему из всех имеющихся свежих орловских товаров москвичам предложили не орловскую картошку и овощи, не натуральную «молочку» или мясные деликатесы, а конфеты местной кондитерки и продукцию одного только молокоперерабатывающего предприятия – некого «Молос», а также макаронные изделия ООО «ЭлитПак». «ЭлитПак», как известно, вообще тема не производства, а фасовки.

Если все это – не для галочки и не для очередной телевизионной «картинки», то для чего? Тем более выяснилось, что договориться о реализации с торгово-распределительным центром проще простого и без посредничества чиновников с важными лицами. Мы попытались выяснить, как будут сотрудничать орловские производители с оптовиками, и задали несколько вопросов консультанту центра, зайдя на сайт «ФУД СИТИ».

Приводим краткий скрин переписки:

– Здравствуйте, Ирина, хотелось бы узнать, о чем конкретно удалось договориться на встрече с представителями бизнеса и власти Орловской области. Может быть, виды продукции, объемы поставок, как вообще это будет происходить?

17:51Добрый день. Вы хотите реализовать свою продукцию?

17:54 Я хочу осветить эту тему в газете. На каких условиях орловские производители смогут реализовывать свою продукцию?

17:56

(Указан номер телефона. – Прим. – ред.) – Ренат – специалист по реализации. Пожалуйста, позвоните завтра с 9 00–18 00.

17:59 Если Ваши орловские производители хотят реализовать свой товар, то необходимо заполнить анкету и выслать на почту Ренату. Наши арендаторы, которые заинтересуются продукцией, будут созваниваться с ними «напрямую». Если хотите реализовать свой товар арендаторам в «ФУД СИТИ», пожалуйста, заполните таблицу (примите файл) и отправьте на электронный адрес rb@foodcity.ru. Ваш менеджер Ренат, он попробует найти Вам покупателя. Услуга бесплатная.18:02 Реализовать товар арендаторам ФУД СИТИ.xlsx13.75KB Скачать

После этого кто-то сомневается, что орловские производители вполне могли бы обойтись без «помощи» г-на Бутусова, отвечающего за переработку сельхозпродукции, и других чиновников, полдня маячивших перед телекамерами Первого областного в «ФУД СИТИ»?

Если можно, никуда не выезжая, договориться о поставках товаров арендаторам, то почему точно так же нельзя договориться и об аренде павильонов, чтобы торговать, как уверяют наши чиновники, без посредников? И кто сказал, что сам оптово-распределительный центр не является посредником?

Проблема не в договоренностях. Проблема в том, что плодоовощная продукция здесь в основном импортная, и наши мелкие товаропроизводители не смогут конкурировать по ценам с оптовиками, поскольку объёмы производства крайне малы, а собственных плодов, ягод, овощей, произведенных в Орловской области, не хватает даже для обеспечения жителей региона. И это закономерно: нет реализации, сокращается производство. Тем не менее, по информации «Орловской среды», желающих постоянно сотрудничать с московским торгово-распределительным центром на сегодняшний день не находится. По отзывам орловских производителей, условия там не самые подходящие, аренда и прочие услуги, а также дорожные расходы сведут на нет предполагаемую экономию.

На экскурсию в «Черкизон»

В Орловской области действительно есть добросовестные товаропроизводители, производящие качественные молочные, мясные продукты. В первую очередь, возможность реализовывать свою продукцию в области нужно предоставить им, без наценок и накруток. Пойти навстречу орловским производителям – проще простого: для начала стоит вернуть ярмарку выходного дня на улицу Приборостроительную.

Если же выводить орловчан на московские рынки, то, как считают сами производители, нашу продукцию стоит рекламировать только за тем, чтобы найти постоянных, а не случайных покупателей. Это могут быть рестораны, небольшие магазины, которые в последующем они будут снабжать напрямую, а стоять с натуральной скоропортящейся продукцией и торговать ею в «ФУД СИТИ» попросту не выгодно. Это понятно всем. Но, похоже, зампред по агропромышленному комплексу Бутусов считает иначе: всем, кроме врио губернатора, которого, как нам показалось, идея сотрудничества с торговым центром, расположенным рядом с полигоном ТБО и Хованским кладбищем, воодушевила.

Бутусова понять можно: съездить в «ФУД СИТИ», чтобы в очередной раз пропиариться, гораздо легче, чем последовательно работать над созданием тех же кооперативов, решающих не только проблему реализации сельскохозяйственной продукции, но и социальные задачи. Поездка в оптовый центр, отзывы о работе которого оставляют желать лучшего, ни к чему не обязывает. Впрочем сама должность Дмитрия Бутусова, который только «координирует», управляет и, заметьте, ничего не подписывает, а значит, ни за что не отвечает, ни к чему не обязывает. И он это очень хорошо понимает. Поэтому в соседней Липецкой области проблема с реализацией местной продукции успешно решается, одновременно растут объемы произведенной продукции малыми формами хозяйствования, а орловских производителей вывозят на экскурсию в возрожденный «Черкизон», чтобы подготовить репортаж для Первого областного.

«Орловская среда» уже не раз писала о том, как проблему с реализацией местной продукцией решают в Липецкой области, считающейся лидером по числу кооперативов. В кооперативное движение, благодаря госпрограмме «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области», включающая мероприятия по поддержке кооперации до 2020 г., вовлечены десятки тысяч личных подсобных хозяйств граждан, которые выращивают картофель, овощи, фрукты, производят мясную продукцию, около ста фермерских хозяйств и около 400 юрлиц.

По информации управления сельского хозяйства Липецкой области и Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова (г. Москва), общий объем финансирования реализации госпрограммы запланирован в размере 844 млн руб. Фактическое исполнение финансирования подпрограмм по кооперации по линии всех ведомств уже в 2015 году приблизилось к 100%.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах к 2016 году выросла с 1,5 до 5,1 млрд руб.

В каждом муниципальном районе действует координационный совет по развитию кооперации. В него входят руководители комитетов по экономике, сельскому хозяйству, ответственные за поддержку малого бизнеса. Желающие создать кооператив могут получить полный пакет типовых документов для регистрации кооператива. Регулярно проводится обучение. Центр развития кооперативов проводит консультирование, ведет информационную работу, оказывает методическую поддержку кооперативам. Зарегистрировавший кооператив может рассчитывать на грант на покрытие административных расходов (закупка компьютера, приобретение программного обеспечения) в размере от 70 до 300 тыс. руб. в зависимости от финансовых возможностей конкретного района. Далее кооператив может получать поддержку в областном фонде малого предпринимательства: микрозаймы на развитие материально-технической базы под 4% годовых, займы на пополнение оборотных средств под 7% годовых (для сравнения: банки выдают кредиты субъектам малого предпринимательства с процентной ставкой от 16 до 23% годовых). Существует система поручительства. Успешно работающий более года кооператив может участвовать в конкурсе на получение гранта Минсельхоза на развитие материально-технической базы. В каждом сельском поселении региона создан кредитный кооператив, всего 320 кооперативов, в них около 24 тыс. членов. Развитие кредитной кооперации идет поэтапно: первый этап – расширение членской базы, второй этап – укрупнение, создание многоуровневой системы. Имеется уже семь кооперативов второго уровня. Доля малых форм хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции в регионе в 2015 г. составляла 32%, в том числе К(Ф)Х – 7%, ЛПХ – 25%. По овощам и картофелю доля малых форм хозяйствования составляет 83 и 81% соответственно, по мясу – 10, по молоку – 31, по подсолнечнику – 21, по сахарной свекле – 10, по зерновым – 16%.

Согласитесь, разница между орловской бутафорией и липецкой реальностью существует. Другое дело, что благодаря талантам «эффективных» менеджеров типа Бутусова это скоро перестанут замечать.

Наталья Зарубина

Информация к размышлению:

Наши чиновники во главе с Бутусовым рассказывают, что Орловская область может «переработать ежегодно 490 тысяч тонн молока, производить 62 тысячи тонн мяса, 15 тысяч тонн колбасных изделий, 285 тысяч тонн сахара, 350 тысяч тонн муки и 100 тысяч тонн круп».

Данных Орёлстат за 2017 год ещё нет, но за 2016 год в Орловской области произведено всего 178 тыс. тонн молока (причем в хозяйствах всех категорий). С учетом того, что большинство сельхозорганизаций сдают молоко в другие регионы, несложно представить, из какого сырья делают молочные продукты у нас.